О чем говорил Мишустин в Алматы

Убежден, что задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей - Мишустин.

Заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза проходит в Алматы. В нем участвуют премьер-министры стран-участниц – Казахстана, Беларуси, России, Кыргызстана и Армении. Интересно, что в своих выступлениях премьер-министры Кыргызстана и Беларуси настаивали на усилении наднационального контроля, чтобы устранить барьеры во взаимной торговли внутри ЕАЭС, а глава российского правительства сделал акценты на других аспектах, передает zakon.kz.

Беларусь приняла на себя председательство в органах ЕАЭС. Премьер-министр этой страны Сергей Румас отметил, что сделает акцент на работе по устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращение возможности возникновения новых видов препятствий.

Одним из инструментов для достижения этой цели является усиление наднациональной компетенции ЕЭК по техрегулированию, санитарным, ветеринарным и фито-санитарным мерам, госзакупкам, предоставлению субсидий. Мы настаиваем на необходимости установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающий их предварительное рассмотрение органами Союза, - сказал Сергей Румас.

Читайте также: Мишустин назвал символичным свой первый визит в Казахстан

Премьер-министр Беларуси призвал устранить предпосылки к принятию национальных правовых актов, идущих вразрез с целями Союза и создающих препятствия во взаимной торговле.

Мы связываем также с переходом к единой политике в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Решению этих задач будет способствовать единая цифровая платформа техрегулирования и инфраструктуры качества ЕАЭС, цифровой среды для разработки стандартов, переход на электронные формы разрешительных документов, - сказал Румас.

Его поддержал премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев. Он предложил усилить роль наднациональных органов ЕАЭС, чтобы они могли отменять национальные решения, которые противоречат Договору ЕАЭС.

Крайне важно внедрить механизм наложения определенных санкций, взыскания компенсаций судом ЕАЭС при неисполнении решений Коллегии ЕАЭС. Хотел бы выразить на заинтересованность всех государств-членов союза в устранении существующих препятствий и верить, что общими усилиями мы сможем достигнуть основополагающих целей Союза, - сказал глава правительства Кыргызстана.

В свою очередь, премьер-министр России говорил о глобальных вещах и далеких планах.

Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, прослеживается и в маркировке товаров. Российская сторона предложила распространить его на более широкий список товаров. Мы пошли навстречу коллегам и перенесли сроки внедрения маркировки обуви в нашей стране на 1 марта 2020 года. Просил бы вас, коллеги, ускорить принятие этой инициативы и присоединиться к этому важному для формирования общего рынка проекту, - сказал премьер-министр РФ.

Он отметил, что цифровизация экономик открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах, этому посвящен форум, проходящий в Алматы.

По "цифре" мы продвигаемся достаточно успешно. Подготовлен также план по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров, сохраняются сроки пассажирских грузовых перевозок по территории Союза, а значит, транзит через ЕАЭС станет более востребованным и конкурентоспособным. Нужно также ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии, создать единую систему, которая позволит перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю - сказал Михаил Мишустин.

Также он добавил, что завершается эта работа между Россией и Беларусью, запущен процесс между Россией и Казахстаном.

Российский Премьер призвал не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Он напомнил о вступивших в силу относительно свежие договоры о свободной торговле ЕАЭС с Сингапуром и Сербией, вступили в силу договоренности о либерализации торговли с Ираном, заработало Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем.

В 2020 году, по словам Мишустина, будут усилены переговоры о зоне свободной торговли с Египтом и Израилем, а также начнутся консультации с Индией по либерализацией товарных потоков.

Убежден, что задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей: здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм, именно их Россия выделила при подготовке стратегических документов ЕАЭС и можем внести соответствующие предложения, рассчитываем на поддержку наших инициатив, - заявил Мишутин.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!