Узбекистан приостановил регулярные авиарейсы с Китаем

Для эвакуации граждан Узбекистана планируется организовать чартерные рейсы.

Узбекистан временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Китай в связи со вспышкой коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Газету.uz.

Решение об этом приняла правительственная комиссия, созданная распоряжением президента Шавката Мирзиёева от 29 января.

Для эвакуации граждан Узбекистана из Китая планируется организовать чартерные рейсы.

Правкомиссия поручила МИДу уведомить китайскую сторону о том, что Узбекистан временно приостанавливает регулярные авиарейсы между странами.

Сенат Олий Мажлиса сообщал, что в настоящее время на территории Китая находятся 72 студента из Узбекистана.

30 января министр здравоохранения Алишер Шадманов выступил за временное ограничение въезда в страну граждан Китая и других стран, прибывающих из Китая.

Жертвами нового коронавируса стали более 200 человек, заражены более 9800. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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