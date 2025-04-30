Казахстанцев депортируют из США в Узбекистан

Узбекистан организовал чартерный рейс Нью-Йорк – Ташкент для возвращения домой свыше 100 своих граждан, находящихся в США незаконно. Среди депортируемых есть граждане Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Специальный чартерный рейс по маршруту Нью-Йорк – Ташкент будет организован 30 апреля 2025 года, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, на борту рейса, помимо граждан Узбекистана, будут казахстанцы и кыргызстанцы. В американском ведомстве заявили, что Узбекистан полностью профинансировал депортацию своих собственных граждан. На какие средства депортируют граждан Казахстана и Кыргызстана – неясно.

В середине апреля текущего года посольство Казахстана в США выступило с обращением, где попросило граждан РК, находящихся на территории Соединенных Штатов нелегально, вернуться на родину.