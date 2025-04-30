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События

Казахстанцев депортируют из США в Узбекистан

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 00:29 Фото: Telegram/TIVmatbuot
Узбекистан организовал чартерный рейс Нью-Йорк – Ташкент для возвращения домой свыше 100 своих граждан, находящихся в США незаконно. Среди депортируемых есть граждане Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Специальный чартерный рейс по маршруту Нью-Йорк – Ташкент будет организован 30 апреля 2025 года, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов.

По данным Министерства внутренней безопасности США, на борту рейса, помимо граждан Узбекистана, будут казахстанцы и кыргызстанцы. В американском ведомстве заявили, что Узбекистан полностью профинансировал депортацию своих собственных граждан. На какие средства депортируют граждан Казахстана и Кыргызстана – неясно. 

В середине апреля текущего года посольство Казахстана в США выступило с обращением, где попросило граждан РК, находящихся на территории Соединенных Штатов нелегально, вернуться на родину. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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