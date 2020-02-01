Военные провели парад для одного ветерана под его домом

Когда началась война, ветеран отправился добровольцем на фронт. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях "Искра" и "Полярная звезда".

В смоленской деревне Богородицкое военные провели парад для фронтовика Михаила Кугелева. Торжественное мероприятие прошло во дворе дома, где проживает ветеран, передает zakon.kz со ссылкой на "Победа РФ".

Участниками торжественного марша стали около 200 человек. К офицерам следственного комитета присоединились курсанты военной академии, военнослужащие и юнармейцы. Музыкальное сопровождение праздника обеспечил военный оркестр.

После торжественной части ветеран пригласил сотрудников следственного комитета на чай. Он поделился историями о подвигах однополчан, рассказал о тяжелом военном времени и страшной цене Победы.

Михаил Семенович Кугелев родился в 1923 году в белорусской деревне Милославичи, окончил школу в Рославле Смоленской области и поступил в Ленинградский медицинский институт. Когда началась война, отправился добровольцем на фронт. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, в операциях "Искра" и "Полярная звезда". Сражался на Волховском, Прибалтийских фронтах. Награжден орденами и медалями.

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