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Общество

В Туркестане молодежь провела субботник у дома ветерана

Молодежь провела в Туркестане , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 13:13 Фото: AMANAT
В рамках недели "Таза бейсенбі" партии "AMANAT" активисты молодежного крыла "Жастар рухы" Казыгуртского районного филиала совместно с волонтерами районного Молодежного ресурсного центра убрали снег во дворе ветерана Великой Отечественной войны Анарбая Мырзахметова.

Ветеран живет в селе Сынтас Карабауского сельского округа. Кроме того, молодежь привела в порядок сад и придомовую территорию.

Акция, приуроченная к 80-летию Великой Победы, была организована в рамках партийного проекта "Почтение ветеранов". Ее цель – воспитать в молодом поколении уважение к подвигам старшего поколения, напомнить о героизме предков. В добром начинании молодежь поддержали председатель Казыгуртского районного маслихата Тайбек Калымбетов, председатель районного филиала партии Есимхан Искаков и депутат районного маслихата, член партийной фракции Мейиржан Шаржанов. Они лично посетили дом ветерана, чтобы узнать о его бытовых условиях и выразить свою поддержку.

Анарбай-ата был искренне тронут заботой молодежи и благословил их, пожелав стране мира и благополучия. Ветеран, воевавший в составе 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши и Германии от фашистской армии. За проявленный героизм он был награждён медалями "За взятие Берлина" и "За победу над Германией". Отец семерых дочерей и троих сыновей, он является главой большого рода, где подрастают 48 внуков, 92 правнука и 3 праправнука.

Молодежь, принявшая участие в акции "Таза бейсенбі", пожелала ветерану крепкого здоровья и выразила восхищение его достойной жизнью.

Фото: AMANAT

Айсулу Омарова
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