Министр здравоохранения РК обратился к казахстанцам из-за коронавируса

Заявление было опубликовано на его странице Facebook.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов обратился к казахстанцам из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Друзья, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, при возникновении симптомов: повышенная температура тела, кашель и затруднение дыхания, настоятельно просим вас позвонить своему врачу по месту жительства либо вызвать скорую помощь по номеру 103. Для уточнения дополнительной информации по коронавирусу вы можете позвонить нашим специалистам на номер – 1406 круглосуточно, - говорится в сообщении.

Так же министр просит граждан не затягивать с обращением к врачу при наличии данных симптомов

Наша команда из эпидемиологов, инфекционистов и врачей со всей страны в круглосуточном режиме работает для безопасности всех нас. Мы делаем все необходимое для того, чтобы вовремя оказать необходимую помощь, - уверил Биртанов.

Помимо этого он поблагодарил медиков за их труд, отметив что в зоне повышенного риска прежде всего они.

Важно отметить, что усилен санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах въезда через государственную границу с Китаем, в ходе которого с 6 января текущего года всего осмотрено более 20 тыс человек.

Во всех международных пунктах пропуска установлены тепловизоры. Они стационарные, обычно не заметны для пассажиров. Но каждый проходящий сканируется. Это значит, что если температура у проходящего пассажира выше нормы, то автоматически на экранах у специалистов появляется красный знак и идёт звуковой сигнал. Специалист передаёт информацию пограничникам, чтобы изолировать пассажира. Далее наши сотрудники в медкабинетах проводят первичный осмотр, - объяснил министр.

На сегодняшний день в стране госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 78 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 32, в стационарах под медицинским наблюдением остается 46 человек.

На базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологий, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, в данный момент проводятся все исследования.

Надо отметить, что на данный момент 99% случаев – это ОРВИ, показано после результатов анализа.

В республике имеются все необходимые лекарства и медизделия для поддерживающей терапии, подготовлены врачебный и средний медицинский персонал и места с боксами для изоляции в инфекционных больницах.

По маскам сообщаем, что на данный момент имеется в наличии достаточный резерв. Медучреждения обеспечены полностью. По нашей инициативе на Межведомственном штабе был озвучен данный вопрос о необходимости контроля аптек на местах. Мы попросили Акимов областей и городов также призвать местных бизнесменов производить и импортировать дополнительные маски, - отметил он.

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