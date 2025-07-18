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Общество

Министр здравоохранения обратилась к казахстанцам

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 08:45 Фото: akorda.kz
18 июля министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась ко всем жителям страны, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram чиновница прокомментировала недавнее нападение на медиков.

"Уважаемые казахстанцы, обращаюсь к вам как специалист, проработавший медицинской сестрой в родильном доме, как врач приемного покоя детской больницы, дежурант и ординатор, остановите насилие против медицинских работников!" – написала Акмарал Альназарова.

Так министр отреагировала на два случая нападения – в Караганде, где нападению подверглась медсестра, и в Костанае. Министр напомнила, что в сентябре в Парламент внесут законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников.

"Совместно с министром МВД пришли к решению безотлагательно усилить круглосуточные посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах", – написала министр.

Она сообщила, что доктор, подвергшийся нападению в Костанае, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Завтра бортом санавиации он будет доставлен в Национальный координационный центр экстренной медицины.

"Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо", – подчеркнула министр.

Врачи Костанайской области напуганы рисками бешенства от укуса бродячих собак.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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