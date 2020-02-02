Акимат опроверг отключение электроэнергии во всех районах Алматы

Во время работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях

Сообщения о возможных массовых отключениях электроэнергии во всех районах Алматы, связанных с ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП), не соответствуют действительности. Об этом сообщили в акимате города, передает zakon.kz.

Распространению ложной информации послужила неправильная трактовка размещенной на сайте ТОО "Алматыэнергосбыт" таблицы, где жителей определенных городских массивов извещают о плановых ремонтных работах на конкретных участках городских ЛЭП с возможным, но не обязательным отключением электричества на указанных территориях, - сообщили в акимате.

Другими словами, во время этих работ, проводимых для обеспечения бесперебойного электроснабжения и улучшения его качества, обесточивание объектов будет производиться кратковременно только в исключительных случаях, если нет возможности переключить потребителей конкретного участка на иной источник электропитания.

Запланированные ремонтные работы на электросетях включают в себя очистку проводов от посторонних предметов, частичную их замену, др., которые бригады АО "Алатау Жарық компаниясы" выполняют, как правило, в течение не более 1,5-2 часов.

Графики проведения ремонтных работ размещаются на сайте еженедельно согласно требованиям нормативных документов.

По всем вопросам, связанных с электроснабжением, потребители также могут круглосуточно обращаться в Контакт-центр по многоканальным телефонным номерам: +7 (727) 356-9999 и 399-9900.

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