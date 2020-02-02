Все прибывающие находятся под наблюдением.

С 1 февраля в Алматы усилен санитарно-карантинный контроль над всеми международными рейсами, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Об этом на брифинге в пресс-центре акимата города рассказала руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова. В Алматы реализуется Комплексный план профилактических (противоэпидемических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения случаев коронавирусной инфекции.

Начиная с 3 февраля 2020 года все рейсы, прибывающие из КНР приостанавливаются. На сегодня осталось менее 10 рейсов. Сохраняется принцип изолированности рейсов, прибывающих из КНР. Все воздушные судна из Китая прибывают на отдельную стоянку, пассажиры и экипаж проходят на специальную зону, не связанную с общим терминалом аэропорта.

С 1 февраля санитарно-карантинный контроль усилен над всеми международными рейсами. По всему миру зарегистрировано более 160 случаев коронавируса среди жителей горожан 26 стран мира. Контроль за всеми рейсами на сегодняшний день в аэропорту обеспечен, - сообщила Айзат Молдагасимова.

Обеспечен осмотр и контроль, а также термометрия за всеми прибывающими лицами на территорию города. Для усиления санитарно-карантинного контроля подготовлены 80 эпидемиологов, 8 бригад, порядка 30 эпидемиологов круглосуточно отрабатывают все рейсы.

Международный аэропорт Алматы является одним из самых крупных международных аэропортов на территории республики. В день прибывают до 50 рейсов, иногда одновременно - до 5 рейсов. На всех этих рейсах обеспечен усиленный санитарный контроль в части своевременного выявления среди пассажиров лиц с катаральными явлениями, - сказала руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы.

Следует отметить, что все прибывающие находятся под наблюдением.

Аэропорт города Алматы оснащен тепловизорами новейшей технологии. На борту применяются бесконтактные тепловизоры, которые показывают температуру на расстоянии от 2-х до 3-х метров. В аэропорту функционируют стационарные тепловизоры, которые согласно техническим параметрам, способны измерять температуру на дальнем расстоянии. Дополнительно предусмотрены фильтрационные зоны с отдельной вентиляционной системой для осмотра лиц с подозрениями на коронавирусную инфекцию.

На борту проводят не только осмотр, но и собирают анамнез о факте пребывания в эпидемиологически неблагополучных странах, анкетирование и в полном объеме проводится дальнейшее медицинское наблюдение за всеми прибывшими по всем рейсам. Согласно данным ВОЗ, анамнез собирается не только у пассажиров, прибывающих из Китая, но и у других пассажиров, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, - разъяснила А. Молдагасимова.

Следует отметить, что лабораторные исследования следует проводить только при наличии симптомов катаральных явлений.

Проводить тотальную лабораторную диагностику всем нет необходимости, и как показывает статистика у 99,9% людей выявлены ОРВИ, грипп различных штаммов, остальные - вирусы различного типа, - подчеркнула руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы.

За период с 18 января т.г. из Китая в Алматы прибыли 4904 человек, из них порядка 90% взяты под наблюдение. Проводится работа по нахождению и осмотру данных граждан в медорганизациях. Из всех приехавших, в стационаре на сегодня находятся 7 пациентов, из них 5 - с симптомами ОРВИ, 2 - контактных родителя. Состояние госпитализированных пациентов стабильное, без ухудшений, лечение получают в полном объеме.

Айзат Молдагасимова также сообщила, что изоляторы, для лиц у кого выявлены симптомы инфекционных заболеваний, будут открыты во всех поликлиниках (не только в стационарах). Это решения принято для обеспечения профилактики и своевременного выявления коронавирусной инфекции.

Отдельная работа проводится по проверке состояния граждан КНР, работающих в городе Алматы. Проводятся рейды на всех предприятиях, в том числе общежития, гостиницы, рестораны, кафе и др.

В целом, ситуация по городу Алматы стабильна и находится на контроле властей.

Случаев коронавируса в мегаполисе не зарегистрировано.

В целях собственной профилактики вирусных заболеваний, по словам А. Молдагасимовой, необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены. Это мыть руки, ограничить пребывание в местах массового скопления, надевать маски, при выявлении симптомов обращаться к врачу, поднимать иммунитет.

Для получения необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.

Напомним, в Алматы создан Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова. Региональным штабом был проверен аэропорт мегаполиса на исполнение мер по противодействию коронавирусу. Во время мероприятия был проведен контроль реализации алгоритма взаимодействия санитарно-карантинного контроля и местных территориальных органов по предупреждению и диагностике вирусных инфекций в действии.

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