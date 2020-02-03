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Медсестра попыталась отравить морфием новорожденных

До завершения расследования женщина будет находиться в тюрьме.

Фото : Pixabay3 февраля 2020, 08:35

Суд в немецком городе Ульм, земля Баден-Вюртемберг, рассмотрел обвинения в адрес медсестры, которую подозревают в покушении на жизнь пятерых новорожденных. Она попыталась отравить их морфием, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

20 декабря 2019 года у пяти младенцев возрастом от суток до месяца, находившихся в университетской клинике Ульма, возникли затруднения при дыхании. Детей перевели в реанимационное отделение, причем троих пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Все новорожденные были спасены.

Врачи несколько недель пытались установить причину болезни. Подозрения на инфекцию не подтвердились, однако в моче новорожденных нашли следы морфия. После этого о произошедшем уведомили правоохранительные органы.

Сотрудники полиции опросили двух врачей и четырех медсестер, дежуривших ночью 20 декабря, а затем осмотрели их рабочие места. В шкафчике с вещами одной из медсестер нашли шприц для кормления детей со смесью грудного молока и морфия.

По версии следствия, медсестра преднамеренно отравила новорожденных в течение одной смены. При этом она осознавала, что дети могут умереть. Женщина отвергла обвинения.

По решению суда, до завершения расследования женщина будет находиться в тюрьме. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью и пяти покушениях на убийство.


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