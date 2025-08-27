Посещать беременных и новорожденных на дому будет патронажная медсестра
В частности, номенклатура дополнена должностью:
- Сестра (брат) медицинская патронажная.
Соответственно, квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения дополнены параграфом: "Сестра (брат) медицинская патронажная".
В должностные обязанности входит:
- Планирует патронажные посещения с определением конкретной задачи визита.
- Осуществляет два универсальных визита на дому к беременным женщинам и десять универсальных визитов к детям раннего возраста.
При выявлении рисков для здоровья, развития и безопасности осуществляет дополнительные визиты на дому к беременным женщинам и детям раннего возраста в соответствии с индивидуальным планом, информирует врача о выявленных рисках.
При выявлении рисков, требующих участия других специалистов (социального работника, психолога, педиатра, профильных специалистов), участвует в составлении и реализации комплексного плана сопровождения семьи.
При выявлении больного ребенка оценивает наличие признаков опасности, неотложных признаков и оказывает экстренную помощь в рамках полномочий среднего медработника и оповещает врача.
- Проводит обучение беременной женщины, родителей или законных представителей детей по подготовке к родам, уходу за детьми раннего возраста, безопасной среде, раннему развитию детей.
- Проводит консультирование беременной женщины, родителей или законных представителей детей по вопросам питания, ухода, безопасности и гигиене домашней обстановки и условий жизни семьи, по исключительно грудному вскармливанию, по опасным признакам и рискам для жизни, здоровья и развития.
- Ведет учетно-отчетную медицинскую документацию.
- Соблюдает медицинскую этику, правила внутреннего трудового распорядка противопожарной безопасности, по безопасности и охране труда, санитарно-эпидемиологического режима.
Сестра медицинская патронажная должна знать:
Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", Кодекс "Об административных правонарушениях", Закон "О противодействии коррупции", Закон "О языках в Республике Казахстан", правила дезинфекции отработанного материала; вопросы организации деятельности среднего медицинского персонала, правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
Требования к квалификации:
- профессиональное медицинское образование по специальности "Сестринское дело" или "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат по специальности "Сестринское дело" или "Лечебное дело", "Акушерское дело", повышение квалификации: универсально-прогрессивная модель патронажа, интегрированное ведение болезней детского возраста.
Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.