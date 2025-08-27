Посещать беременных и новорожденных на дому будет патронажная медсестра

Министр здравоохранения приказом от 21 августа 2025 года внесла изменения в номенклатуру должностей работников здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

В частности, номенклатура дополнена должностью:

Сестра (брат) медицинская патронажная.

Соответственно, квалификационные характеристики должностей работников здравоохранения дополнены параграфом: "Сестра (брат) медицинская патронажная".

В должностные обязанности входит:

Планирует патронажные посещения с определением конкретной задачи визита.

Осуществляет два универсальных визита на дому к беременным женщинам и десять универсальных визитов к детям раннего возраста.

При выявлении рисков для здоровья, развития и безопасности осуществляет дополнительные визиты на дому к беременным женщинам и детям раннего возраста в соответствии с индивидуальным планом, информирует врача о выявленных рисках.

При выявлении рисков, требующих участия других специалистов (социального работника, психолога, педиатра, профильных специалистов), участвует в составлении и реализации комплексного плана сопровождения семьи.

При выявлении больного ребенка оценивает наличие признаков опасности, неотложных признаков и оказывает экстренную помощь в рамках полномочий среднего медработника и оповещает врача.

Проводит обучение беременной женщины, родителей или законных представителей детей по подготовке к родам, уходу за детьми раннего возраста, безопасной среде, раннему развитию детей.

Проводит консультирование беременной женщины, родителей или законных представителей детей по вопросам питания, ухода, безопасности и гигиене домашней обстановки и условий жизни семьи, по исключительно грудному вскармливанию, по опасным признакам и рискам для жизни, здоровья и развития.

Ведет учетно-отчетную медицинскую документацию.

Соблюдает медицинскую этику, правила внутреннего трудового распорядка противопожарной безопасности, по безопасности и охране труда, санитарно-эпидемиологического режима.

Сестра медицинская патронажная должна знать:

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", Кодекс "Об административных правонарушениях", Закон "О противодействии коррупции", Закон "О языках в Республике Казахстан", правила дезинфекции отработанного материала; вопросы организации деятельности среднего медицинского персонала, правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

Требования к квалификации:

профессиональное медицинское образование по специальности "Сестринское дело" или "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат по специальности "Сестринское дело" или "Лечебное дело", "Акушерское дело", повышение квалификации: универсально-прогрессивная модель патронажа, интегрированное ведение болезней детского возраста.

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2025 года.