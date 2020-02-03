Умер казахстанский 18-летний хоккеист
Хоккеист скончался после скоротечной тяжелой болезни.
Фото : Facebook3 февраля 2020, 09:41
Молодой вратарь столичного хоккейного клуба "Снежные барсы" Вилен Прокофьев скончался, передает zakon.kz.
Хоккеист ушел из жизни после скоротечной тяжелой болезни.
С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь "Снежных Барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни. Вилену было 18 лет… Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его все это время и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. Скорбим, - говорится в сообщении на странице хоккейного клуба "Барыс".
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