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Умер казахстанский политолог Сейдахмет Куттыкадам

Умер политолог Сейдахмет Куттыкадам, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 04:01 Фото: kstnews.kz
В результате продолжительной болезни на 78 году жизни скончался публицист и политолог Сейдахмет Куттыкадам, сообщает Zakon.kz

О смерти Куттыкадама сообщила в Facebook журналист Гульжан Ергалиева. По ее словам он был настоящим профессионалом.

Сейдахмет Куттыкадам родился 9 мая 1946 года в городе Туркестан. Работал главным редактором ряда республиканских газет и журналов. Автор четырех книг, имеет более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах. Почетный журналист Казахстана, заслуженный деятель Казахстана, автор популярных книг: "Служение нации" (2009), "Казахская драма" (2010) и др.


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