AMM 2020: Инвестиции в будущее

За годы своей работы Конгресс АММ показал себя эффективной площадкой для демонстрации современной научной и практической деятельности.

Летом 2020 года в Нур-Султане состоится знаковое для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Центральной Азии мероприятие – 11-й Конгресс Astana Mining & Metallurgy – АММ 2020, передает zakon.kz.

В течение двух дней с 18 по 19 июня международные отраслевые эксперты, главные исполнительные директора (CEO) крупнейших компаний рынка, бизнесмены, специалисты обсудят с делегатами основные вопросы горно-металлургической отрасли и перспективы ее развития.

За годы своей работы Конгресс АММ показал себя эффективной площадкой для демонстрации современной научной и практической деятельности, а также стал местом делового общения специалистов горно-металлургической отрасли со всего мира.

Конгресс АММ проводится без участия государственных средств и привносит реальную пользу для развития ГМК сектора Казахстана, предоставляя возможность реализации новых свежих решений путем обмена опытом, лучшими практиками и идеями по направлениям цифровизации добычи и переработки, повышения эффективности производственных процессов в горно-металлургическом комплексе, восполнения минерально-сырьевой базы, в правовом регулировании и, что самое главное, привлечения иностранных инвестиций в активно развивающуюся отрасль страны.

Значимость и эффективность Конгресса для горно-металлургического бизнеса подтверждает тот факт, что на протяжении 11 лет он полностью организуется за счет средств участников – ведущих игроков отрасли, количество которых ежегодно растет, что отражает их заинтересованность в событии.

Ежегодно в рамках выставки АММ экспоненты представляют передовые технологии и инновационные разработки для компаний горно-металлургической отрасли.

Основным лейтмотивом Конгресса в 2020 году станет тема "Разведка недр в Казахстане: инвестиции в будущее". Программа будет включать в себя презентационные сессии по новым технологиям и цифровым решениям, панельные дискуссии по вопросам кадрового потенциала и преодоления рисков, Круглые столы по ювелирной промышленности и редкоземельным металлам, обучающие мастер-классы по GR, PR направлениям, инвестиционную площадку и дни горно-металлургического комплекса стран-партнеров.

Также, в рамках Конгресса будут традиционно проведены встречи на высоком Правительственном уровне, а в рамках программы презентованы обзоры по горной промышленности от аналитических институтов, подготовленные специально к АММ. Актуальность выбранных тем подтверждают происходящие события и тенденции развития ГМК Казахстана.

Будущее ГМК отрасли Казахстана заключается в инвестициях в геологоразведку, применении новейших диджитал решений, развитии качественного кадрового вопроса и внедрении новых технологий в горнодобывающую промышленность. Качественное наполнение программы, дискуссионный формат события позволяют в наиболее полной мере раскрыть проблемные вопросы отрасли и найти пути их решения.

Важность проведения подобного рода мероприятий объясняется рядом вопросов и задач, которые стоят перед организаторами Конгресса: АММ 2020 откроет множество площадок для диалогов и будет включать серию панельных дискуссий и технических семинаров, нетворкинг, традиционный конкурс и церемонию награждения Золотой Гефест, Форумы угольной и золотой промышленности, Круглый стол по вопросам экологии, конкурс по новым цифровым решениям "Digital Battle" и панельную сессию по развитию юниорских компаний в ГМК, в рамках которой зарубежные юниорские компании, планирующие работать в Казахстане, и молодые казахстанские компании получат возможность заявить о себе.

Решение существующих задач отрасли и определение основных векторов развития ГМК сектора, в том числе благодаря формату проведения Конгресса АММ, несомненно, привлечет к нему внимание экспертов, бизнесменов, специалистов и ученых.

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