"Казатомпром" и будущее атомной энергетики

Казахстан укрепляет свои позиции в добыче урана, планируя произвести 23 тыс. тонн до конца года. В целях демонстрации своей деятельности АО "НАК "Казатомпром" организовало пресс-тур для журналистов, показав процесс добычи урана на руднике "Каратау", сообщает Zakon.kz.

Представителям СМИ рассказали, что история ядерной энергетики насчитывает более полувека. За это время построено свыше 400 АЭС. Однако именно у Казахстана есть уникальные возможности, так как страна занимает второе место в мире по урановым запасам, уступая только Австралии.

АО "НАК "Казатомпром" разрабатывает 26 урановых месторождений, объединенных в 14 добывающих предприятий. Одно из богатейших месторождений природного урана находится в Сузакском районе Туркестанской области. Рудник "Каратау" считается одним из самых автоматизированных предприятий по добыче урана. Здесь насчитывается свыше 1500 скважин, из которых 400 – откачные. Расстояние между ними колеблется от 20 до 35 метров, что позволяет эффективно вести процесс добычи урана и достигать высоких показателей отработки балансовых запасов, извлекая до 90% залежей урановой руды, включая низкоконцентрированное сырье.

Добыча урана на предприятиях АО "НАК "Казатомпром" производится исключительно методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). В настоящее время, согласно экспертам МАГАТЭ, метод ПСВ признан самым экологически чистым и безопасным способом разработки месторождений. В ураносодержащие пласты через систему закачных скважин подается раствор серной кислоты. В результате происходящих физико-химических реакций уран растворяется, постепенно насыщая раствор, а затем через систему откачных скважин поднимается на поверхность.

"ТОО "Каратау" – одно из ведущих предприятий отрасли, производящее экспортную продукцию, соответствующую международным и корпоративным стандартам. Готовая продукция предприятия – закись-окись урана – представляет собой безопасную форму урана, пригодную для транспортировки. Компания одной из первых в нашей системе внедрила автоматизацию технологических процессов, что значительно улучшило технику безопасности, снизило производственный травматизм и повысило защиту здоровья работников, занятых на производстве", – отметил главный директор по производству Куаныш Омарбеков.

Однако, несмотря на внушительные запасы урана, около 1 млн тонн, в Казахстане до сих пор нет ни одной атомной электростанции. При этом страны, обладающие АЭС и собственным производством ядерного топлива, имеют значительное преимущество, особенно в условиях растущего спроса на электроэнергию. Сейчас добываемый уран в республике уходит на экспорт: 40-45% продаж ядерного топлива приходится на Азию, остальное разделяется между Европой и США.

Население задается вопросом, сможем ли мы полностью обеспечить потребности собственного АЭС в случае его строительства. На этот вопрос ответил главный директор по производству АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков.

"Весь природный уран, который добывается в Казахстане, экспортируется за границу. Если будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане, то компания "Казатомпром" готова обеспечить ее топливом. С 2021 года мы начали производить тепловыделяющие сборки, представляющие собой готовое топливо для атомных электростанций. В настоящее время эти сборки экспортируются на атомные станции в Китае". Куаныш Омарбеков

Политика компании предусматривает не только использование инновационных и передовых технологий, но и включает задачи по повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции, уделяя серьезное внимание технике безопасности и охране окружающей среды.