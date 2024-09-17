"Казатомпром" и будущее атомной энергетики
Представителям СМИ рассказали, что история ядерной энергетики насчитывает более полувека. За это время построено свыше 400 АЭС. Однако именно у Казахстана есть уникальные возможности, так как страна занимает второе место в мире по урановым запасам, уступая только Австралии.
АО "НАК "Казатомпром" разрабатывает 26 урановых месторождений, объединенных в 14 добывающих предприятий. Одно из богатейших месторождений природного урана находится в Сузакском районе Туркестанской области. Рудник "Каратау" считается одним из самых автоматизированных предприятий по добыче урана. Здесь насчитывается свыше 1500 скважин, из которых 400 – откачные. Расстояние между ними колеблется от 20 до 35 метров, что позволяет эффективно вести процесс добычи урана и достигать высоких показателей отработки балансовых запасов, извлекая до 90% залежей урановой руды, включая низкоконцентрированное сырье.
Добыча урана на предприятиях АО "НАК "Казатомпром" производится исключительно методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). В настоящее время, согласно экспертам МАГАТЭ, метод ПСВ признан самым экологически чистым и безопасным способом разработки месторождений. В ураносодержащие пласты через систему закачных скважин подается раствор серной кислоты. В результате происходящих физико-химических реакций уран растворяется, постепенно насыщая раствор, а затем через систему откачных скважин поднимается на поверхность.
"ТОО "Каратау" – одно из ведущих предприятий отрасли, производящее экспортную продукцию, соответствующую международным и корпоративным стандартам. Готовая продукция предприятия – закись-окись урана – представляет собой безопасную форму урана, пригодную для транспортировки. Компания одной из первых в нашей системе внедрила автоматизацию технологических процессов, что значительно улучшило технику безопасности, снизило производственный травматизм и повысило защиту здоровья работников, занятых на производстве", – отметил главный директор по производству Куаныш Омарбеков.
Однако, несмотря на внушительные запасы урана, около 1 млн тонн, в Казахстане до сих пор нет ни одной атомной электростанции. При этом страны, обладающие АЭС и собственным производством ядерного топлива, имеют значительное преимущество, особенно в условиях растущего спроса на электроэнергию. Сейчас добываемый уран в республике уходит на экспорт: 40-45% продаж ядерного топлива приходится на Азию, остальное разделяется между Европой и США.
Население задается вопросом, сможем ли мы полностью обеспечить потребности собственного АЭС в случае его строительства. На этот вопрос ответил главный директор по производству АО "НАК "Казатомпром" Куаныш Омарбеков.
"Весь природный уран, который добывается в Казахстане, экспортируется за границу. Если будет принято решение о строительстве атомной электростанции в Казахстане, то компания "Казатомпром" готова обеспечить ее топливом. С 2021 года мы начали производить тепловыделяющие сборки, представляющие собой готовое топливо для атомных электростанций. В настоящее время эти сборки экспортируются на атомные станции в Китае".Куаныш Омарбеков
Политика компании предусматривает не только использование инновационных и передовых технологий, но и включает задачи по повышению производительности труда и снижению себестоимости продукции, уделяя серьезное внимание технике безопасности и охране окружающей среды.