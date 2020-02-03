Массовый наезд на пешеходов в Алматы: один из обвиняемых купил права

На момент конфликта у него был небольшой опыт вождения.

Один из обвиняемых по делу о массовом наезде на пешеходов в Алматы Динмухамед Аликеев заявил, что купил водительские права, передает zakon.kz.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о массовом наезде на пешеходов на улице Гагарина.

Сегодня показания давали обвиняемые братья Аликеевы.

Старший из братьев Жандос Аликеев рассказал, что 25 августа было два конфликта. Первый случился, когда они с друзьями пошли в продуктовый магазин. Молодой человек вместе с подругой в супермаркет заходить не стали. Они решили помочь бездомному и с этой целью подошли к нему. Однако парни, стоявшие у компьютерного клуба подумали, что друзья подошли к человеку с плохими намерениями.

Слово за слово зацепились. Один из них забежал в клуб, оттуда выбежало 7-8 человек. Дальше была потасовка, мы уехали домой, - сказал Аликеев.

По его словам, когда ехали домой, девушка его друга стала плакать, говоря, что ее толкнули во время конфликта. Друзья решили вернуться и потребовать извинений.

Возле магазина стояли три или четыре парня. Одного из них ударили, кровь шла. Я подошел спросить что случилось. (...) На нас наступали и мы вышли на проезжую часть. Я сел в машину и начал собирать своих пацанов. (Парни из толпы - ред.) не давали сесть мои друзьям, пинали машину, подбегали. Я резко затормозил, чтобы не сбить людей. Оглядываюсь, смотрю, уже трое пацанов лежат. Сам в шоке, честно, - разъяснил он.

Второй обвиняемый Динмухамед Аликеев при даче показаний признался, что водительское удостоверение он купил. На момент конфликта у него был небольшой опыт вождения.

Мне было страшно, потому что в такой ситуации я впервые. Я отъехал назад. Там машина брата стояла. Когда я ехал, развернулся, брат начал сдавать назад. Из-за своей неопытности - я за рулем был полтора-два месяца - я начал выворачивать руль. Я тормоз и газ перепутал, - рассказал он.

Динмухамед Аликеев заявил, что жалеет о случившемся, раскаивается и хотел бы попросить прощения у пострадавших.

Адвокаты обвиняемых подали ходатайство о прекращении уголовных дел в отношении Жандоса и Динмухамеда Аликеевых.

Ранее в суде двое пострадавших рассказали, что не имеют претензий к подсудимым братьям.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

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