Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен замминистра иностранных дел

Им стал Айдаров Алмас.

Фото : express-k.kz3 февраля 2020, 11:37

Айдаров Алмас назначен заместителем министра иностранных дел, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на Акорде.

Айдаров Алмас Айдарович родился 25 октября 1983 года в Жамбылской области.

В 2004 году окончил Казахский Национальный университет им Аль-Фараби по специальности "Международные экономические отношения", в 2009 - Академию государственного управления при Президенте.

Трудовой стаж:

· Специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2006);

· Ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006);

· Эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК, эксперт Протокола Президента РК (Администрация Президента РК) (2006-2012);

· Управляющий директор ТОО "ОХК Инжиниринг" (группа компаний АО ФНБ "Самрук-Казына") (2012-2014);

· Заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest", управляющий директор-член Правления АО "Национальная компания ""Kazakh Invest" (2014-2017);

· Заместитель акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций (с 28.06.2017).

В 2019 году Алмас Айдаров попадал в больницу с ножевым ранением в грудь. Отмечалось, что это произошло по его неосторожности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты