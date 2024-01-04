Токаев назначил нового замминистра внутренних дел

Назначен новый заместитель министра внутренних дел Казахстана. Им стал Айдар Сайтбеков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал 4 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в документе.

Айдар Сайтбеков родился 16 февраля в 1978 году. Окончил в 1999 году Академию МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности следователя УВД Алматинской области. В 2001-2005 годы занимал должности оперативного состава УВД Алматинской области; в 2005-2008 годы – замначальника УВД Енбекшиказахского района ДВД Алматинской области; в 2008-2009 годы – магистрант Карагандинского юридического института МВД РК им. Б. Бейсенова; в 2009-2013 годы – различные руководящие должности в Академии МВД РК.

Также с января 2013 года работал замначальника Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова по кадровой работе; в декабре 2018 года – начальником Актюбинского юридического института МВД РК; с июля 2019 года – начальником Департамента кадровой политики Министерства внутренних дел РК.

С января 2021 года – начальник Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова.