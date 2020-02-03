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Как выглядит построенная за 10 дней больница в Ухане

Больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков.

Фото : akipress.org3 февраля 2020, 13:38

В Ухане завершилось строительство больницы для зараженных новым типом коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia (CA).

Больница, рассчитанная на 1 тыс. мест, была построена за 10 дней и начала работать 3 февраля.

Больных будут лечить около 1,4 тыс. военных медиков, специально для этого прибывших в провинцию.

950 медицинских работников входят в состав Объединенных сил материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, еще 450 медиков, которые были отправлены в Ухань ранее, привлечены из медицинских учреждений сухопутных войск, ВМС и ВВС НОАК.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 361 человека.


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