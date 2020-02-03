Куда отправиться на выходных: термальный источник Алма-Арасан

Забытый маршрут вновь радует туристов красотой алматинских гор.

После реконструкции термальных источников в Иле-Алатауском национальном парке все больше туристов стремятся провести свои выходные на свежем воздухе, передает zakon.kz.

Благодаря заметным улучшениям, поход до источников стал более безопасным и самое главное - доступным всей семье.

Люди разного поколения приезжают сюда и наслаждаются забытым маршрутом. Взрослое поколение помогает пробираться по скользким склонам, вырубая снежные ступеньки, молодое - с благодарностью штурмует тропинки.

Скользкие участки посыпаются песком, а там, где совершенно небезопасно ходить - ограничивают проход.

Например, посмотреть водопад Девичьи слезы пока не удастся, он полностью промерз и дорога к нему покрыта льдом. Пройти к нему не получится.

Появилось шесть безопасных переходных мостов, отреставрированы лестницы. Для больших удобств и для правильного внимания к гигиене установлен добротный уличный туалет. Он не закрыт на ключ и не стоит для красоты, так что любой турист может им воспользоваться.

Организована воркаут-площадка для активных тренировок.

Старая конструкция беседки осталась как напоминание о былых годах этого места и стала весьма интересным объектом для фотографий туристов.

16 термально-радоновых серных источников в Алма-Арасанском ущелье обнаружили в 1931 году. На их базе в том же году был основан бальнеологический курорт "Алма-Арасан".

Температура воды в источниках достигает 39,7 градуса. По своим целебным качествам она близка к знаменитым французским водам пиренейского типа. По данным экспертов, она способствует излечению многих кожных заболеваний, снижает артериальное давление, оказывает противовоспалительное действие и восстанавливает силы.

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