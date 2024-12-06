В Алматы реконструируют радоновый источник "Алма-Арасан"

В 2025 году в Алматы планируется проведение реконструкции радонового источника "Алма-Арасан" – одного из самых знаковых объектов Большого Алматинского ущелья. Об этом рассказали в ходе сессии Маслихата, на которой принят бюджет города на 2025-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Источник, известный своими уникальными лечебными свойствами, привлекает туристов и жителей города не только из Казахстана, но и из-за рубежа.





"В ответ на многочисленные жалобы горожан и туристов, связанных с неудобствами и рисками, обусловленными состоянием текущей инфраструктуры, было принято решение провести комплексное обновление. Последний ремонт источника был проведен в 2019 году, с тех пор его инфраструктура требует модернизации для соответствия современным стандартам комфорта и безопасности", – сообщили на сессии.

Проект благоустройства предусматривает полную реконструкцию объектов инфраструктуры. В числе основных мероприятий – установка новых мостов с безопасными противоскользящими покрытиями, обновление дорожной сети и пешеходных зон. На наиболее опасных участках будут установлены лестницы с перилами, а также произведено усиление и замена поврежденных элементов. Кроме того, настил всех участков будет выполнен из стальной сетки, что обеспечит безопасность как летом, так и в зимний период.

Дополнительно проект включает установку новых указателей и информационных стендов, которые помогут туристам ориентироваться на местности, а также познакомят с лечебными свойствами радонового источника.

Ожидается, что после завершения работ "Алма-Арасан" станет не только безопасным и удобным для посещения объектом, но и уникальной туристической достопримечательностью, способствующей развитию экологического туризма.

Отметим, что сессии Маслихата аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, какие меры принимаются для улучшения благоустройства города. Для достижения нового качества благоустройства и расширения зеленого фонда финансирование этих направлений увеличится на 40%, или 50 млрд тенге, до 170,5 млрд тенге в 2025 году.