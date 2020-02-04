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Ошпарившая ребенка няня и воспитатель детсада помилованы

Ребенок до сих пор проходит реабилитацию.

Фото : Pixabay4 февраля 2020, 00:12

В Актау от уголовной ответственности освободили нянечку детского сада, которая облила горячим обедом шестилетнюю воспитанницу. Ребенок получил ожоги 30% тела. Освободили от наказания и 72-летнего воспитателя, которая в момент ЧП из-за проблем со слухом не сразу услышала, что произошло с девочкой за ее спиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В суде нянечка и воспитатель вину признали и попросили у родителей малышки прощения. Мать и отец пострадавшей пошли педагогам навстречу и не стали требовать для них наказания.

Женщины обвинялись по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Им грозило до двух лет лишения свободы. Суд потребовал, чтобы впредь городской отдел образования тщательнее подбирал кадры для дошкольных организаций. Заведующая детским садом получила выговор.

Около года назад нянечка облила горячим обедом шестилетнюю девочку. Ребенок, у которого были обожжены ноги, живот, шея и спина, до сих пор проходит реабилитацию. Девочке предстоит пластическая операция. Ранее суд обязал детсад выплатить семье пострадавшей 800 тысяч тенге.


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