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В российском детсаду ребенка ошпарили кипятком

В российском детсаду ребенка ошпарили кипятком Фото: pixabay
В городе Рыбинск Ярославской области ребенок в детсаду получил ожоги — его ошпарили кипятком. Вину сотрудники детского сада не признают, сообщает Zakon.kz.

О случившемся сообщила мать пострадавшего мальчика, пишет Baza.

"Малыш еле ходит, но воспитатели настаивают — они не виноваты и не знают, как так вышло", — пишет Telegram-канал.

Когда за мальчиком в сад пришел отец, он увидел, что его сын ходил с трудом. Ребенка раздели и показали мужчине следы ожогов на его теле. Впоследствии пострадавшего мальчика госпитализировали.

Руководство садика тоже устроило свое расследование и спустя неделю вынесло вердикт — их вины здесь нет. Очевидцев нет, причины неизвестны — дело закрыто.

Ребенок все еще не может нормально спать и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детский сад не предложил, лишь написал в соцсетях, что "разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка".

Жуткая история в детском саду произошла ранее в Павлодаре: девочка осталась без половины мизинца. Все произошло, когда дети возвращались с прогулки. Ребенок, перешагивая через порог, держался за дверной косяк. В этот момент нянечка отпустила дверь. По словам матери пострадавшей, в детском саду даже не извинились и не дали посмотреть записи с камер.

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