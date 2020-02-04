На севере Казахстана ожидается усиление ветра с метелью.

Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины очередного Атлантического циклона, ожидаются осадки, лишь на северо-востоке под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, сообщает zakon.kz , со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на севере с метелью.

В Акмолинской области местами ожидается туман, утром и днем местами низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя порывы 17-22 м/с. В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - местами гололед.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, облачно, слабый снег.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды на 4 февраля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!