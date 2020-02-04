В Актау от неизвестной инфекции скончался второклассник

Сотни детей, контактировавших с погибшим, проходят проверку на наличие заболевания.

Второклассник умер в Актау от неизвестной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

У восьмилетнего мальчика, по словам врачей, сначала поднялась температура, а через несколько часов он оказался уже в реанимации. Медики полагают, что это была менингококовая инфекция. Но точную причину смерти сказать пока никто не может.

С погибшим ребенком контактировали еще сотни детей. Всех их проверяют на наличие заболевания.

Тренер рассказывает, мальчик показывал неплохие результаты. Его даже планировали перевести в старшую группу. Последний раз на тренировках он был 27 января. За пару дней до смерти.

Тренировки не пропускал, слушал, воспитанный мальчик. Ему нравилось. Когда заходил в зал, сразу говорил «о, тренер, тренер, потом до свидания тренер, у него глаза светились, он любил спорт, рассказал тренер погибшего мальчика Сайлаубай Рахов.

Но второклассник скончался при загадочных обстоятельствах. Сначала у него поднялась температура. Врачи выписали ему лекарства от ОРВИ. Но спустя несколько часов в тяжелом состоянии его привезли в детскую областную больницу в Актау. Медики полагают, Орынбасар умер от менингококовой инфекции.

Данное заболевание — это менингококковая инфекция. Состояние при поступлении было очень тяжелое, у ребенка было антисептическое состояние, шок 2-3 степени, начинался ДВС синдром, это когда идет кровотечение, кровь очень тяжело остановить. После этой трагедии под наблюдение взяли всех детей, с кем контактировал умерший школьник. В группу риска попали сразу сто воспитанников спортивной школы, где занимался Орынбасар, - заведующая отделением детской инфекционной больницы Мангистауской области Ирина Карякина.

Здание спортзала проверили сотрудники СЭС.

Нашлись некоторые родители, которые все-таки подумали, что Олимпус просто кишит инфекциями и тому подобное, но так как сами сотрудники СЭС пришли, нам предписание дали, сказали проветривать и увлажнять полностью, проводить влажную уборку, все снаряды, кварцевание. Сотрудники СЭС не стали нам вообще не говорили про карантин, - объяснила директор спортивного зала Асем Нсанбаева.

О том, что второклассник умер от менингококовой инфекции врачи пока только предполагают. Точную причину гибели ребенка покажут результаты экспертизы. Орынбасар занимался спортом вместе с двумя младшими братьями. Кстати, это не первый случай подобного заболевания в регионе. Недавно в детскую больницу поступил двухлетний малыш. Медикам удалось стабилизировать его состояние.





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