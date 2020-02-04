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Бодибилдерша из Китая бросила вызов коронавирусу

По специальности Юань - доктор, а бодибилдингом она занимается "для души".

Фото : Instagram4 февраля 2020, 09:57

Накачанная красотка из Китая Юань Хэжун сделала заявление в связи с эпидемией нового коронавируса в ее стране, передает zakon.kz.

Как выяснилось, по специальности Юань - доктор, а бодибилдингом она занимается "для души".

Я доктор и должна быть на передовой. Делаю все возможное, чтобы помочь справиться с эпидемией, – написала Хэжун в Instagram под фото в медицинской маске и шапочке.

Также она рассказал о своем рационе.

Добавим, что на Instagram накачанной красотки подписаны 356 тыс. человек.

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In order to prevent infection after work, I still insist on fitness at home Use cabbage as dumbbell????

Публикация от 袁合荣 (@yuanherong1229) 31 Янв 2020 в 7:51 PST

На данный момент Китае коронавирусом заразилось более 10 тыс. человек. О том, какие меры принимают в Казахстане для недопущения проникновения опасной заразы в нашу страну, читайте тут.


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