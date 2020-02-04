МИД Китая сделал заявление по смертности от коронавируса

В стране готовы его победить.

МИД КНР назвал очень низким процент смертности от нового коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Процент смертности, по данным МИД Китая, составил 2,1% от всех случаев заражения. По словам пресс-секретаря ведомства КНР Хуа Чунинг, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание, — сказала она, добавив, что власти Китая предприняли все необходимые шаги по предотвращению распространения эпидемии.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. По данным на 3 февраля, число зараженных превысило 20 тыс., количество смертей составило 425 человек. Большинство летальных исходов приходится на столицу провинции Хубэй, откуда распространялся вирус. Всего количество умерших в Ухане насчитывается 313.

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