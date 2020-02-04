Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД Китая сделал заявление по смертности от коронавируса

В стране готовы его победить.

Фото : pravda-tv.ru4 февраля 2020, 10:20

МИД КНР назвал очень низким процент смертности от нового коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Процент смертности, по данным МИД Китая, составил 2,1% от всех случаев заражения. По словам пресс-секретаря ведомства КНР Хуа Чунинг, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание, — сказала она, добавив, что власти Китая предприняли все необходимые шаги по предотвращению распространения эпидемии.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. По данным на 3 февраля, число зараженных превысило 20 тыс., количество смертей составило 425 человек. Большинство летальных исходов приходится на столицу провинции Хубэй, откуда распространялся вирус. Всего количество умерших в Ухане насчитывается 313.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты