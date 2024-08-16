Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации с коронавирусом

В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что с начала 2024 года в стране зарегистрировано 1 290 случаев коронавируса, сообщает Zakon.kz.

C 2022 года мониторинг за коронавирусной инфекцией внедрили в действующую систему эпиднадзора за ОРВИ и гриппом.

"Мониторинг показывает, что в настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1 290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме", – сказано в распространенном сообщении.

По последним данным секвенирования, в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты штамма Омикрон.

И.о. главного государственного санитарного врача РК подписано постановление "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов" от 16 августа 2024 года № 7.

Постановление предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:

проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 г.;

в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;

первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.

"Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ, рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания, использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью", – рекомендуют в Минздраве.

15 августа 2024 года стало известно, что запланированную встречу президента Касым-Жомарта Токаева с победителем и призерами Парижской Олимпиады отложили из-за коронавируса, выявленного у спортсменов. В Министерстве туризма и спорта пояснили: инфекцию выявили у трех спортсменов и двух тренеров.