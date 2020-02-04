На сегодняшнее утро в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение. Более 20 участков автомобильных дорог, в том числе 13 республиканского значения были закрыты до 8 часов утра.

Прогнозы "Казгидромета" на ближайшую неделю неутешительные - она грозит нам метелями и буранами, сообщил в кулуарах правительстве председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшнее утро в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение. Исключения - Павлодарская область, Алматинская, Алматы, Шымкент и Мангистауская область. 23 участка автомобильных дорог, в том числе 13 республиканского значения были закрыты до 8 часов утра. Сейчас все участки республиканского значения открыты. Прогнозы "Казгидромета" на ближайшую неделю неутешительные, идет повышение температуры. Естественно, это грозит нам метелями и буранами, - сообщил Беккер.

Он добавил, что в двух регионах, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях были осадки в виде дождя, что означает гололед на дорогах, поэтому службы ЧС работают в усиленном режиме.

Режим ЧС с города Нур-Султана не снят. Мы наблюдаем большое количество снега на улицах. Ожидаем, что в четверг, воскресенье, понедельник - остатки в виде снега возможны. Ситуация может еще усугубиться, - уточнил глава КЧС.

Также, по его словам, в Восточном Казахстане в двух районах объявлена ЧС в связи с большим количеством снега.

Мы предполагаем, что ЧС будет объявлена и в Акмолинской области. По сведениям "Казгидромета", на 1 февраля количество осадков в виде снега превышают на 50 % в Акмолинской области, серьезная ситуация остается в северных областях. Режим ЧС продлится до тех пор, пока ситуация не будет стабилизирована, – объяснил Беккер.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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