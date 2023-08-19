В каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и 13 регионах Казахстана на 20 августа сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 20 августа ночью на севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20-21 августа днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов, сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сильная жара +35+39 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +36+38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+36 градусов. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке, западе, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на большей части Костанайской области ожидается гроза, днем на севере области град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Утром и днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 20-22 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. Днем на северо-востоке области ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18 м/с.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза, град. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза.

В Алматы сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее был опубликован прогноз погоды в Казахстане на 20 августа.