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Судью поймали с поличным на взятке в Туркестане

Досудебное расследование продолжается.

Фото : Пресс-служба КНБ4 февраля 2020, 11:30

Судья апелляционной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Аширбек Рахымбаев задержан при получении взятки, передает zakon.kz.

Судья был задержан 31 января в Туркестане, когда получал взятку. Рахымбаев полностью признал вину. Факт получения взятки также доказывается материалами негласных следственных действий (аудио, видеофиксация), - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Досудебное расследование продолжается по по ч.2 ст.366 (Получение взятки) УК РК.


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