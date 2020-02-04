Судью поймали с поличным на взятке в Туркестане
Досудебное расследование продолжается.
Фото : Пресс-служба КНБ4 февраля 2020, 11:30
Судья апелляционной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Аширбек Рахымбаев задержан при получении взятки, передает zakon.kz.
Судья был задержан 31 января в Туркестане, когда получал взятку. Рахымбаев полностью признал вину. Факт получения взятки также доказывается материалами негласных следственных действий (аудио, видеофиксация), - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.
Досудебное расследование продолжается по по ч.2 ст.366 (Получение взятки) УК РК.
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