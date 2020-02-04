Изнасилование в Тальго: отца и жену насильников судили за клевету

Жена одного из осужденных оправдана, отец получил условный срок.

В Нур-Султане оглашен приговор по делу частного обвинения о клевете, передает zakon.kz.

Как выяснилось, потерпевшая по делу об изнасиловании в поезде, обратилась в суд с намерением привлечь к уголовной ответственности за клевету отца одного осужденного и жены второго.

Потерпевшая указала, что Құрманиязов и Торалиева распространяли ложные сведения в интервью, данном блогеру Танирбергену Бердонгару - якобы она вымогала деньги у проводников поезда. Интервью было опубликовано на канале блогера.

Заявительница потребовала взыскать с обвиняемых в солидарном порядке моральный вреда в сумме 15 000 000 тенге, а также принудить Бердонгара удалить с канала видеозапись и опубликовать опровержение.

Приговором суда Құрманиязов С. за публичное распространение через средства массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство частного обвинителя, осужден по ст.130 ч.2 УК к 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок. Этим же приговором суда Торалиева А. признана невиновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.130 ч.2 УК, и оправдана за отсутствием состава преступления, - сообщили в пресс-службе столичного суда.

Суд принял во внимание результаты психолого-филологического исследования, опубликованные видеоролики, в которых Құрманиязов заявил, что потерпевшая требует с них деньги по 2 миллиона тенге. В суде доказано, что Курманиязов знал о недостоверности озвученных им сведений.

В отношении Торалиевой суд установил, что она сообщила ложные сведения со слов осужденного супруга. Суд посчитал, что она не знала о ложности оглашенных ею сведений, поэтому она оправдана.

С осужденного Құрманиязова суд взыскал в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 1 000 000 тенге и судебные расходы. Гражданский иск потерпевшей к Торалиевой оставлен без рассмотрения, в связи с оправданием.

Иск к Бердонгару об удалении размещенных видеороликов и публикации опровержения оставлен без рассмотрения, так как в уголовном процессе рассматриваются только гражданские иски о возмещении вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением.

35-летнюю жительницу Актюбинской области изнасиловали двое проводников поезда "Тулпар-Тальго" в сентябре 2018 года. Жетес Умбеталиев и Колканат Курманиязов были признаны виновными и в июле 2019 года приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Костанайский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул дело на доследование, при этом обратив внимание на многочисленные нарушения процессуального законодательства. В итоге двое подсудимых получили по 5 лет.

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