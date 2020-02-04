В украинском учебнике истории нашли грустного Киану Ривза

Его прифотошопили к знаменитому снимку "Обед на небоскребе" 1932 года.

Судя по всему, авторы учебника не заметили, что берут известную фотожабу, а не оригинал с обедом рабочих на небоскребе Нью-Йорка, передает zakon.kz со ссылкой на Tjournal.ru.

В украинском учебнике "Всесвітня історія" ("Всемирная история") за 10 класс обнаружили Киану Ривза. Автор учебника по всемирной истории — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак. Он делал учебники и для учеников других классов. В аннотации "Всемирной истории" указано, что издание рекомендовано министерством образования и науки Украины.

Электронную версию учебника можно посмотреть в свободном доступе — проверка TJ показала, что Киану Ривз действительно появляется на 58 странице в главе, посвященной США в период между Первой и Второй мировыми войнами.

Киану Ривза подставили в реальный снимок "Обед на небоскребе" ("Lunch atop a Skyscraper"): фотограф Чарльз Эббетс снял перерыв рабочих, возводивших Рокфеллеровский центр в Нью-Йорке.

В оригинале на балке сидят 11 человек.

Фотожаба, попавшая в учебник — часть серии мемов про грустного Киану Ривза. В мае 2010 года актер сел на лавочку, чтобы в одиночестве съесть сэндвич. Там его и застал Рон Асадориан — фотограф, работавший в то время на таблоид Splash News. От папарацци снимок задумчивого Киану попал на 4chan и Reddit, а уже оттуда разошелся по всему интернету.

Итогом стали сотни фотожаб с грустным Ривзом на лавочке, одна из них — как раз на крыше Рокфеллеровского центра.

Ошибку авторов учебника заметили в соцсетях. Некоторые комментаторы иронично отметили, что, может быть, Ривз и правда был на Манхэттене в 1932 году. Это отсылка к другому мему про актера — про никогда не стареющего Киану Ривза.

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