#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
504.34
556.34
5.97
Общество

К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"

переписка, Ривз, Костанай, пенсионерка, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:36 Фото: pexels
Мошенники зачастую используют имена знаменитостей. На этот раз пенсионерка из Костаная едва не лишилась денег из-за общения с популярным актером "Киану Ривзом", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 62-летняя жительница Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом.

По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов (более 200 тысяч тенге).

Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк.

Сотрудники и заметили подозрительную ситуацию: счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, полиция подготовила несколько полезных советов.

  • Не верьте незнакомым людям. Даже если вам пишет человек, который представляется знаменитостью, другом или родственником, всегда сохраняйте бдительность. Мошенники могут использовать фотографии и имена известных людей, чтобы вызвать у вас доверие.
  • Не отправляйте деньги незнакомым лицам. Никогда не переводите деньги на счета, если у вас нет уверенности в честности получателя. Если вас просят перевести средства по любому поводу, сначала убедитесь, что просьба действительно исходила от того человека, кто утверждает это.
  • Проверяйте информацию. Если вам кто-то пишет через соцсети или мессенджеры, не торопитесь с ответами. Лучше всего будет связаться с человеком напрямую – например, по телефону или через другие каналы связи, чтобы проверить, действительно ли это его просьба.
  • Будьте осторожны с "горячими" предложениями. Часто мошенники используют тактику срочности, говоря, что вам нужно помочь немедленно. Они могут утверждать, что попали в беду или нуждаются в деньгах на лечение. Не спешите реагировать на такие просьбы.
  • Осторожно с подозрительными ссылками и приложениями. Не открывайте ссылки и не скачивайте приложения от незнакомых источников, даже если они выглядят официально. Мошенники могут таким образом получить доступ к вашим данным или заразить устройство вирусами.
  • Сообщайте в полицию. Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что вас пытаются обмануть, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 17:36
Неожиданное продолжение истории с "Брэдом Питтом": стал "Киану Ривзом" из Нигерии

В начале 2025 года сообщалось, что 53-летняя жительница Франции Анна в соцсетях познакомилась сначала якобы с матерью Брэда Питта, а затем и с ним самим. Переписка дошла до того, что лжезвезда сделал женщине предложение. Во время общения "Питт" тянул из Анны деньги. Когда афера вскрылась, ей пришлось пройти курс лечения от тяжелой депрессии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Общество
17:36, Сегодня
В КГД сделали важное заявление из-за ситуации на границе Казахстана и Китая
Сильные дожди с грозами придут в Казахстан
Общество
17:21, Сегодня
Сильные дожди с грозами придут в Казахстан
Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях
Общество
17:14, Сегодня
Казахстанец вымогал деньги через фальшивые знакомства в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: