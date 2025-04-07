К 62-летней казахстанке за помощью обратился "Киану Ривз"

Мошенники зачастую используют имена знаменитостей. На этот раз пенсионерка из Костаная едва не лишилась денег из-за общения с популярным актером "Киану Ривзом", сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, 62-летняя жительница Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом.

По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов (более 200 тысяч тенге).

Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк.

Сотрудники и заметили подозрительную ситуацию: счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, полиция подготовила несколько полезных советов.

Не верьте незнакомым людям. Даже если вам пишет человек, который представляется знаменитостью, другом или родственником, всегда сохраняйте бдительность. Мошенники могут использовать фотографии и имена известных людей, чтобы вызвать у вас доверие.

Не отправляйте деньги незнакомым лицам. Никогда не переводите деньги на счета, если у вас нет уверенности в честности получателя. Если вас просят перевести средства по любому поводу, сначала убедитесь, что просьба действительно исходила от того человека, кто утверждает это.

Проверяйте информацию. Если вам кто-то пишет через соцсети или мессенджеры, не торопитесь с ответами. Лучше всего будет связаться с человеком напрямую – например, по телефону или через другие каналы связи, чтобы проверить, действительно ли это его просьба.

Будьте осторожны с "горячими" предложениями. Часто мошенники используют тактику срочности, говоря, что вам нужно помочь немедленно. Они могут утверждать, что попали в беду или нуждаются в деньгах на лечение. Не спешите реагировать на такие просьбы.

Осторожно с подозрительными ссылками и приложениями. Не открывайте ссылки и не скачивайте приложения от незнакомых источников, даже если они выглядят официально. Мошенники могут таким образом получить доступ к вашим данным или заразить устройство вирусами.

Сообщайте в полицию. Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что вас пытаются обмануть, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

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