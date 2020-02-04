Назван срок домашнего ареста генерал-майора в Нур-Султане
Судом санкционирована мера пресечения
Фото : pixabay.com4 февраля 2020, 15:12
Начальник Департамента кадров и военного образования Министерства обороны, генерал-майор Кайрат Копбаев более месяца будет находится под домашним арестом. Об этом сообщили в суде Нур-Султана, передает zakon.kz.
31 января 2020 года санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста, до 28 марта 2020 года включительно, - сообщили в пресс-службе суда столицы.
Ранее мы сообщали, что высокопоставленный чиновник обвиняется в совершении коррупционных преступлений.
Подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения, - сообщали в Антикоррупционной службе.
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