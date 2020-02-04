Все работающие в Алматы граждане Китая взяты под медицинское наблюдение

В городе на 72 предприятиях работают 182 гражданина Китая.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова рассказала об этом на пресс-конференции, передает zakon.kz.

По ее словам, в Алматы на 72 предприятиях работают в общей сложности 182 гражданина Китая.

Из них на сегодняшний день 55 граждан уехали обратно в Китай, 5 человек убыли из Алматы, все остальные, 122 человека, полностью взяты под медицинское наблюдение. Совместно с миграционной полицией мы проводили рейды, на протяжении 7-8 дней ежедневно проводили осмотр. Зачастую уезжают в другие города, были факты, когда скрывались от нашего наблюдения люди с катаральными явлениями. Они сейчас выявлены, установлено, что у них ОРВИ, опасности не представляют. Работа продолжается, - рассказала Айзат Молдагасимова.

По ее словам, всего, с начала периода эпидемиологического неблагополучия в инфекционные стационары госпитализировали 20 пациентов, из которых 9 уже выписаны с выздоровлением.

Число лиц, прибывших в Алматы из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу составило 6322 человека, из них 371 иностранец. На сегодняшний день медицинским наблюдением охвачено 78%. Работа по нахождению и осмотру данных граждан продолжается, списки уточняются, данные о не найденных лицах передаются в миграционную полицию, - рассказала Молдагасимова.

Альберт Ахметов

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