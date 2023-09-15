Граждане Китая незаконно работали на нефтяных месторождениях в Актюбинской области

Полицейские установили, что четверо граждан Китая незаконно работают на нефтяных месторождениях. Иностранцам грозит депортация из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, проверка выявила граждан Китая, которые незаконно занимались строительными работами на нефтяных месторождениях в Актюбинской области.

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По данному факту в отношении иностранцев полиция составила административные протоколы по ч. 5 ст. 517 КоАП РК. Постановлением районного суда граждан Китая депортируют из Казахстана.

Кроме того, за незаконное трудоустройство иностранцев в отношении работодателя будет составлен административный протокол по ст. 519 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что мигранты из Африки незаконно ремонтировали образовательное учреждение в Конаеве. При этом у иностранцев истекли сроки виз.