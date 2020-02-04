Массовый наезд на пешеходов в Алматы: очередной свидетель дал показания

Все бегали и я не понял, что случилось.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о массовом наезде на пешеходов на улице Гагарина. Сегодня показания давал свидетель Бакиров, передает zakon.kz.

Нуржан Бакиров рассказал, что в день наезда, отпраздновав день рождения друга, уехал домой. Ближе к трем утра ему кто-то позвонил, призывая приехать на место конфликта и забрать друзей, которые с кем-то повздорили. В итоге за Бакировым на машине приехал Динмухамед Аликеев.

Когда мы приехали, было много народу. Все бегали и я не понял, что там случилось. Драки не было, просто люди бегали туда-сюда. Я видел Жандоса, который пытался всех успокоить. Он пытался разнять. Я слышал, что он говорил, что полицейские приедут. Я посмотрел, не понял, что произошло, и обратно уехал, - рассказал свидетель.

Сам момент наезда на пешеходов Бакиров не видел.

Судья Еркин Майшинов зачитал прежние показания этого свидетеля:

Мы поехали в магазин "Алем". На тот момент Жандос разговаривал с неизвестными парнями. Я подошел к ним, и извинившись забрал с собой Жандоса. (...) В этот момент сверху побежала толпа парней, которые напали на парня, стоявшего на пути. Сразу после этого парень поднялся, спросил у меня, кто его ударил. Я ответил, что не знаю. Мы спокойно поговорили с тем парнем и разошлись. Жандос продолжал буянить, я пытался его утихомирить, однако у меня это не получилось.(...) Еще позже мне позвонила девушка и сообщила, что они сбили человека на машине, - зачитал судья.

Ранее в суде двое пострадавших рассказали, что не имеют претензий к подсудимым братьям.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

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