Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло до 490 человек

В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на материковой части Китая достигло 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР официально сообщал о 20,4 тысячи заболевших и 425 умерших.

По состоянию на полночь 4 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 24 324 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 3 219 человек находятся в тяжелом состоянии, 490 умерли, 892 человека выписаны из больниц, - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3,8 тысячи новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 18 случаев, 1 человек умер, в Макао 10 и на Тайване 11.

Кроме того, зарегистрированы еще 23,2 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 185,5 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

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