Как столичные врачи спасают обгоревшего и обманутого героя из Актобе

Врачи делают все, что в их силах, но с прогнозами не спешат.

Столичные врачи продолжают бороться за жизнь 25-летнего Артема Головни, который получил сильнейшие ожоги при пожаре в Актобе. Залечить раны и облегчить нестерпимую боль в родном городе врачи не могли целых восемь месяцев. Молодой человек, рискуя собственной жизнью, пытался вытащить пенсионера из огня, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Восьмые сутки в реанимации. Сюда Артема доставили бортом санавиации из Актобе. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Из-за серьезных ран парень лежит только на животе, и стоически терпит ежедневные перевязки. Иногда разговаривает и даже пытается отжиматься. Но только на кровати.

Состояние сепсиса у него есть. Мы сейчас подготавливаем ожоговые раны к пересадке кожи. На данный момент пересаживать возможности нет, потому что просто кожа не приживется. Ситуация осложняется тем, что у него большой процент ожогов – более 60% участков свободных есть, будем подбирать. Есть возможности, мы будем обсуждать, об искусственной коже, - сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации НИИ травматологии и ортопедии Айдос Конкаев.

К пострадавшему никого не впускают. Мама Галина работает техничкой в Актобе. На крошечную зарплату в 50 тысяч тенге умудряется снимать квартиру и что-то откладывать на спасение сына. По ее словам, мучения Артема могли закончиться раньше.

Я лечащему говорила: "Давайте, его в ожоговое отправим". Главврач такой уверенный: "Все, не переживайте, все будет хорошо, мы парня поставим на ноги". 2 пересадки сделали. Потом ему приложили какие-то сеточки с ионами серебра. И он целую неделю лежал без перевязки, без ничего. Мне, как не увижу, он: "Все, забирайте его домой, ему нужна смена обстановки". Я говорю: "Ну вы поймите, как я его заберу? Как я его домой довезу, если он даже не сидит?" Начинает чуть-чуть поворачиваться, у него все лопается, кровит, - сказала мама Артема Галина Артеменко.

На горе семьи летом пытались нажиться и лжеволонтеры: открыли сбор средств, куда неравнодушные люди перечисляли деньги на лечение. Только от собранных 1,5 млн тенге семья увидела лишь 200 тысяч. Полицейские уже завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Здесь, в столице, чтобы вернуть Артема к нормальной жизни, врачи делают все, что в их силах, но с прогнозами не спешат.

Мы боимся инфицирования дополнительного раны, присоединения инфекции, в том числе и вирусной. Мы с ним разговариваем, поддерживаем, обсуждаем тактику лечения. Дух крепкий у него, хороший, - сообщил Айдос Конкаев.

Пожар, разделивший жизнь Артема на "до" и "после" произошел прошлым летом. В одном из гаражей взорвался баллон. Молодой человек оказался рядом и бросился прямо в пламя, чтобы спасти соседа, пожилого мужчину, оставшегося внутри. В это время раздался еще один взрыв. Пенсионер через несколько недель умер в реанимации. А Артем продолжает бороться за жизнь. И надеется, что когда-то снова побывает на любимой рыбалке, устроится на работу и будет помогать маме.

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