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Касымбек о черном снеге в Темиртау: Я буду очень настойчив

Конечно, я также возмущен этим, как и все вы - аким.

Фото : karaganda-region.gov.kz5 февраля 2020, 10:12

Черный снег в Темиртау не сходит с повестки дня. Этот вопрос как никогда актуален. На отчетной встрече с жителями аким Карагандинской области Женис Касымбек высказал свою позицию об улучшении, передает zakon.kz.

- Я всегда слежу за обстановкой, отслеживаю публикации в социальных сетях. И в решении этой проблемы я буду очень настойчив. Я думаю, большую часть вопросов, связанных с экологией Темиртау, мы сможем решить раньше 2024 года, как это предусмотрено планом "АрселорМиттал Темиртау". Сегодня перед отчетной встречей я специально объезжал город, видел этот не белый, мягко говоря, снег. Конечно, я также возмущен этим, как и все вы, - сказал Касымбек.

Аким сообщил, что у "АрселорМиттал Темиртау" есть план по улучшению экологической обстановки в городе до 2024-2025 годов. Однако, по мнению главы региона, эти меры незначительны.

Выбросы уменьшатся всего на 30%, в то время как порядка 80% загрязнения в Темиртау исходит от металлургического комбината, - отметил Женис Касымбек.

Власти области, администрация компании и правительство страны обсуждают возможность перехода комбината на природный газ. Это позволит кардинально решить экологическую проблему Темиртау.


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