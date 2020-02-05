Еще 2 млрд тенге выделят на борьбу с коронавирусом
Дополнительные расходы были связаны с вывозом казахстанцев и студентов из Китая.
Фото : Liter.kz5 февраля 2020, 11:50
Казахстан дополнительно выделит 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил вице-премьер Казахстана – министр финансов Алихан Смаилов, передает корреспондент zakon.kz.
Казахстан дополнительно выделит 2 млрд тенге на борьбу с коронавирусом. Сейчас планируются дополнительные расходы, связанные с вывозом наших граждан, студентов. Из правительственного резерва. Это планируемые суммы, — сообщил Смаилов.
Он уточнил, что средства выделены из правительственного резерва на закуп необходимых медикаментов, а также масок, тепловизоров и другого оборудования, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее было выделено 1,5 млрд тенге на защиту казахстанцев от коронавируса.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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