Из-за коронавируса Hyundai остановил производство

Работа может возобновиться с 11 или 12 февраля.

Компания Hyundai Motor Co. остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки коронавируса. Hyundai стал первой крупной автомобильной компанией, которая была вынуждена приостановить выпуск машин, передает zakon.kz со ссылкой на bloomberg.com.

По информации издания, компания производит автомобили как для местного рынка, так для США, Европы, Ближнего Востока и некоторых других регионов. Доля автомобилей для глобального рынка составляет примерно 40% от общего объема продукции.

Представитель профсоюза компании отметил, что производство может возобновиться с 11 или 12 февраля.

Компания рассматривает различные меры по минимизации перебоев в работе, в том числе ищет альтернативных поставщиков в других регионах. Hyundai Motor будет внимательно следить за развитием событий в Китае и примет все необходимые меры для обеспечения быстрой нормализации своей деятельности , - говорится в сообщении Hyundai Motor.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 17 тыс. заразившихся и свыше 400 погибших.

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