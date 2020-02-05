Как преодолеть зависимость детей от гаджетов 

Привычка погружаться в яркие картинки, пассивно поглощать информацию возникает очень быстро, а вот избавиться от нее гораздо сложнее.

Сегодня сложно представить себе ребенка, не имеющего мобильного телефона или не знакомого с компьютерными играми. С одной стороны, мы рады: ведь наши дети обгоняют нас в освоении технических навыков, они настоящие "цифровые граждане", растущие в информационную эпоху. Но есть и другая сторона медали — кажется, дети вообще больше не могут обходиться без компьютера.

Откуда же берется увлечение детей электронными игрушками? К сожалению, причины надо искать в раннем детстве, когда родители, желая хотя бы ненадолго отвлечь капризничающего малыша, предлагают ему поиграть в свой телефон, включают мультфильм, скачивают простейшие игры "для самых маленьких". Привычка погружаться в яркие картинки, пассивно поглощать информацию возникает очень быстро, а вот избавиться от нее гораздо сложнее!

Зависимость ребенка от компьютера может выглядеть довольно безобидной, особенно на первом этапе. Да, думают родители, сын увлечен компьютерными играми, но никаких настораживающих признаков пока не видно. Но важно эти признаки знать, помнить о них, чтобы вовремя принять меры. Чем младше ребенок, тем быстрее и проще он научится регулировать свое общение с гаджетами. Есть одно правило, хотя и жесткое, но очень действенное: до трех лет ребенок с компьютером и планшетом не знаком. Мало того, о существовании компьютерных игр он тоже знать не должен, и мультфильмов, кстати, это тоже касается.

Причины лежат в области физиологии: мозг малыша просто не в состоянии эти данные воспринять и переработать, он не предназначен для такого способа "поглощения" информации, оценки движущейся картинки. В норме маленькому ребенку просто не должно быть скучно — он изучает мир вокруг себя другими способами, и возможностей огромное количество. Но, конечно, задача родителей — ему эти возможности показать.

Подросшему ребенку, дошкольнику, очень нужна детская компания, и очень здорово, если она будет разновозрастной. Но подойдет и хороший детский сад, где с детьми занимаются, предлагают им побольше действительно интересных дел. В этом случаем на компьютерные игры просто не останется времени — ребенок днем наиграется со сверстниками, дома почитает, пообщается с родителями, порисует и отправится спать. Дошкольникам крайне желательно ложиться спать не позже 20−21 часа: это требование физиологии, ведь усвоение мозгом новой информации происходит именно в ночное время, во сне.

Чем старше ребенок — тем больше он общается со сверстниками. Избежать появления "электронной" жизни уже очень сложно — но зато еще можно ее контролировать. Очень важно, чтобы у детей была и другая сфера жизни, реальная, настоящая, с интересными занятиями, кружками. А вот о том, какие место занимают в его жизни электронные "игрушки", с ребенком нужно договориться, выработав семейные правила использования телефона, компьютера и планшета.

Важно и то, что "договориться" в данном случае — это фигура речи: правила устанавливают родители и они же контролируют то, как они выполняются. Пусть ребенок проводит с гаджетом не более часа в день — и сюда входит все: и мультики, и телепередачи, и игры — просто он сам будет выбирать, как ему этим часом распорядиться.

Телефоны сейчас есть у всех детей, это вынужденная мера, надежное средство связи. Но не оставляйте его без вашего внимания: установите на мобильник функции родительского контроля, запрет на отправку СМС на короткие номера, на рекламу. Ограничьте доступ в Интернет, возможности поиска — для всего этого есть технические средства. Да, не все возможно проконтролировать, но то, что можно, необходимо сделать. И ведите профилактические беседы (при этом лучше не обращаться напрямую к ребенку, но убедиться, что он слышит): например, расскажите мужу за ужином о том, как сын вашей знакомой случайно потратил на телефоне 10 тысяч тенге, соглашаясь пройти в игре все новые и новые уровни, и как опасна такая ситуация. Кстати, мальчики, например, больше склонны к зависимости, чем девочки, — так уж устроена прифронтальная кора их мозга.

Как справиться с зависимостью от гаджетов

Главное, что необходимо сделать — это взять ситуацию под контроль, понять, что есть проблема и признать ее. Следующий шаг родителей — установить рамки использования мобильного телефона, планшета и компьютера, ввести ограничения и помочь ребенку соблюдать новые правила.

Используйте специальные программы с функцией "родительского контроля", ограничивающие время нахождения в сети и предлагающие ребенку ресурсы, которые можно посещать. Договоритесь, например, о том, что во время приготовления уроков, вечером и ночью мобильник будет находиться у вас, чтобы не отвлекать ребенка.

Важно помнить: все эти шаги будут эффективны только при двух условиях: во‑первых, сами родители тоже должны быть больше "в реальности", а не в интернете: договоритесь с мужем, что телефон вы будете использовать по назначению, а не для игр, а за компьютер садиться, например, после 22.00, когда дети отправляются спать. Пусть для всех членов семьи, и взрослых, и маленьких, это станет правилом — не занимать себя электронными "игрушками" в любую свободную минуту. И второе условие — сохранить контакт с детьми.

Какое поведение ребенка указывает на то, что зависимость от гаджетов уже появилась

- Отсутствие у ребенка других занятий: школьник стремится только к компьютеру, избегает любых других дел или просто пережидает, пока не разрешат снова вернуться к игре, не читает, не рисует, не занимается спортом.

- Ребенок проводит в Интернете или за игрой более 4−5 часов.

- Он плохо переносит время "в реальности", отсутствие возможности поиграть или "посерфить" в Интернете. Представьте себе, как поведет он себя в ситуации, когда компьютера просто нет? Вы уехали за город или просто дома отключили электричество на несколько часов? Если у ребенка явно портится настроение или — все еще хуже — он рыдает, всех обвиняет, ему явно очень плохо, это опасный симптом.

- Школьная успеваемость ребенка резко снизилась: времени на уроки у него просто нет.

- У подростка нет друзей. При этом малое количество приятелей не считается признаком зависимости: даже один или два реальных друга — это хорошо.

- Ребенок отказывается проводить время с семьей, стремится остаться дома один. Он может даже отказаться от семейного отпуска на море, если там нет Интернета. Это означает, что тяга к играм уже побеждает естественную тягу ребенка к познанию, его любопытство.

- Ребенок все время просится в гости к друзьям, и нет возможности выяснить, как он там проводит время. Важно быть в контакте с родителями сверстников, поддерживать отношения, знать, чем заняты дети.

- Ребенок скрывает от вас свои занятия, быстро прячет телефон или закрывает ноутбук, выключает монитор, если кто-то входит в комнату.

Конечно, наиболее простой путь — выбрать "запрещающую" стратегию, ограничить время, проведенное "онлайн", использовать технические средства контроля. Но не менее важно и научить ребенка правилам безопасности в Интернете, показать его возможности.

Хотите вы этого или нет, но ваш ребенок будет расти в информационном мире, в окружении "продвинутых" сверстников. К слову, в Японии и Корее использование цифровых гаджетов начинается очень рано — с 1,5−2 лет. К 4−5 годам эти малыши становятся опытными пользователями, а к 8−10 — уже способны научить родителей хитрым трюкам. На дворе информационная эра, так что подумайте сами, какое место в мире смогут занять ваши дети — потребителей, которым лидеры диктуют, что делать, либо создателей, которые сами определяют свой путь.

Придерживайтесь философии curated experience — пусть ваши дети получают свой первый опыт в присутствии взрослых, в дальнейшем это поможет им стать продвинутыми и самостоятельными пользователями, они привыкнут быть "на ты" с техникой и станут полноценными гражданами информационного мира. Выбирайте только лучшие, проверенные детские игры и приложения: обращайте внимание на удобство интерфейса, качество исполнения. А вот соответствие возрасту или навыкам надо проверять лично: возможно, на маркировке и указано "от 2 до 8 лет", но этого недостаточно, ведь в 2, 4 и 8 лет дети совершенно разные!

Помните, что каждый ребенок индивидуален, каждому важно получать собственный опыт. Наблюдая за тем, как малыш пользуется планшетом или компьютером, вы легко определите по его поведению время, когда ему становится скучно: он начнет бесцельно перебирать разные игры, ни на одной надолго не задерживаясь. Заранее устанавливать временные рамки тоже не всегда нужно: если мультфильм идет 17 минут, а вы ограничили время использования планшета 15 минутами, какой в этом смысл? Вот если ребенок перевозбуждается, проявляет агрессию, когда вы просите отвлечься от планшета, посмотрите внимательнее: может быть, он хочет завершить уже начатый уровень, а возможно, уже "пересидел", и для вас это станет сигналом в следующий раз сократить время игры.

Огромная польза ненавязчивого присмотра в том, что вы будете в курсе увлечений ребенка, заметите проблемы, с которыми он сталкивается при игре, увидите, на развитие каких навыков обратить внимание.

Источник: Домашний очаг

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