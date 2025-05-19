Наркомания по рецепту: история пациента с 20-летней зависимостью

Лекарства, которые используются для лечения онкологии, глазных болезней и эпилепсии, все чаще попадают в руки подростков. Все эти препараты – рецептурные. Стоят они недорого, и "словить кайф" можно быстро. И порой заметить, что ребенок подсел на эту заразу, очень сложно.

"Аптечная" ломка очень похожа на обычную простуду. Общественница из Актау Диляра Турина заявляет, что сейчас купить эти препараты может любой желающий. Сами же провизоры несут лишь административную ответственность, и то не всегда. Уголовная же им будет грозить только с 2026 года, передает Zakon.kz.

Тропикамид

Самым доступным аптечным лекарством, по словам Туриной, стал "Тропикамид". Капли, которые стоят всего пару тысяч тенге, используют в офтальмологии. Однако наркоманы нашли им другое применение.

"Раньше мы знали только про "Трамадол". Но в последнее время ко мне обращаются родители, чьи дети употребляют "Тропикамид". Я узнала, что его можно свободно заказать по WhatsApp. Когда сделала первый социальный закуп, мне привезли лекарства домой, второй раз тоже. Третий заказ был уже совместно с Управлением по борьбе с наркотиками, но женщина, доставившая его, сбежала. Я все материалы передала в полицию, а оттуда они ушли в фармконтроль", – рассказывает Диляра Турина.

Общественница отметила – аптеки сейчас ничего не боятся, а некоторые свободно и без рецепта продают "Тропикамид" и "Прегабалин" даже подросткам.

"Выясняется, что их сложно привлечь к ответственности, так как все чаще на эти лекарства не клеят этикетки с указанием действующего вещества. В результате прокуратура не дает разрешение открыть проверки. Я везде обращаюсь с требованием спасти нашу молодежь, ведь употребляют уже дети, начиная с восьмого класса, их просто подсаживают на "расслабляющие" капли. После одного приема человек становится зависимым. Необходимо ввести уголовную ответственность для аптек, которые продают эти препараты без рецептов", – говорит общественница.

Эти лекарства в Казахстане подпадают под строгий контроль, поскольку препараты могут вызывать зависимость сродни наркотической. Именно поэтому они внесены в перечень отпускаемых строго по рецепту. Однако ни один из них не является истинным наркотиком. "Тропикамид", к примеру, включен в перечень прекурсоров, или сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.

История наркомана

У жителя Актау Асета (имя изменено. – Прим. ред.) стаж употребления наркотиков – больше 20 лет. По его словам, пробовал все. За это время потерял семью, друзей, работу, от него ушла жена, и его стали бояться собственные дети. Успел даже побывать в местах не столь отдаленных.

"Я остался совершенно один, мне некому было помочь вылезти из этой ямы. И от безвыходности я пришел в наркологию на лечение. Там я встретил человека, который рассказал о реабилитационных центрах, как там помогают тем, кто не может справиться с зависимостью самостоятельно. В реабилитационном центре я провел полгода, это был тяжелый путь. Потом я отучился в этом же центре и теперь помогаю зависимым людям жить трезво. Почему именно реабилитационный центр? Потому что справиться с зависимостью в одиночку трудно, практически невозможно. А когда человек находится в изоляции и под наблюдением специалистов, может с кем-то поговорить и быть услышанным – это другое", – рассказал Асет.

Сейчас отношения с семьей Асет восстановил. Он отметил, что многие аптечные препараты, которые употребляют наркоманы, вызывают тот же самый эффект, как и наркотики.

"Если я встречаю человека под наркотой, сразу понимаю, что именно он капал, глотал, колол. Потому что, как говорят, рыбак рыбака видит издалека. Много среди таких и подростков. Но подходить на улице и объяснять им что-то бессмысленно. Человек в момент употребления вас не услышит. Необходимо, чтобы госорганы контролировали аптеки, потому что за двойную цену там можно купить все что угодно. И это ни для кого не секрет. Так было и 15 лет назад, и сейчас ничего не изменилось. Просто сейчас на это стали больше обращать внимания. Надо закрывать такие аптеки, штрафовать большими суммами и, конечно, работать с самими зависимыми и с их окружением. Только тогда можно решить эту проблему", – считает Асет.

Между тем в уголовном Кодексе РК сегодня не предусмотрено ответственности за оборот прекурсоров. Исключение – лишь их использование при производстве наркотиков с целью сбыта. Уголовное наказание за нарушение правил обращения с наркотическими, психотропными, сильнодействующими веществами, а также с прекурсорами будет ждать работников и владельцев аптек только с 2026 года.

"Изменения в статью 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ) вводятся в действие только с 1 января 2026 года. Поэтому уголовные дела, возбужденные по ч. 2 ст. 296 УК РК по фактам незаконного обращения с наркотическими средствами, прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения. Вместе с тем на основании обращения Диляры Туриной и поступивших материалов из полиции, где факты совершения административного правонарушения установлены, к административной ответственности в 2025 году привлечены 5 лиц. На них наложен штраф в размере 430 120 тенге. Кроме того, по обращению общественницы о безрецептурном отпуске лекарственных средств в одной из аптек мы планируем провести внеплановую проверку", – сообщили в Департаменте фармакологического контроля Мангистауской области.

Нужно работать на опережение – психиатр

Врачи отмечают, что все чаще на прием приходят совсем молодые наркоманы – им всего по 15-16 лет. Обращаются они в Центр психического здоровья на условиях анонимности, а затем после получения рекомендаций лечатся в частных реабилитационных центрах.

В Актау в наркологическом отделении сейчас проходят лечение 35 пациентов. Всего же отделение рассчитано на 90 коек, из них 50 предусмотрены для пациентов, которых суд отправляет на принудительное лечение, остальные – для пациентов, которые лечатся добровольно. В конце 2024 года здесь открылось отделение медико-социальной реабилитации для людей с наркотической, алкогольной, игровой зависимостями – здесь проходят реабилитацию 16 жителей региона.

"Пока у нас нет ни одного подростка, который бы проходил лечение. Молодые люди только анонимно получают консультации. О том, что подростки употребляют такие препараты, нам известно. Раньше их использовали для усиления эффекта героина, однако в регионе сейчас этого наркотика мало, поэтому наркоманы стали принимать препараты, которые более доступны. Подростков чаще всего подсаживают обманом – умышленно дают им попробовать эти лекарства. Вещества, в них содержащиеся, изменяют сознание – все зависит от дозы. Проблема в том, что эти лекарства не включены в перечень наркотических препаратов. Необходимо работать на опережение, а сейчас, наоборот, мы идем вслед за "наркотической политикой", – говорит Мади Токанов, руководитель областного Центра психического здоровья.

На что обращать внимание родителям

Врачи предупреждают: любое изменение в поведении подростка – агрессия, чрезмерная разговорчивость, гиперактивность, а также такие симптомы, как расширение зрачков и изменение температуры тела, – должны насторожить родителей.

"При обнаружении подозрительных симптомов нужна консультация компетентных специалистов. Очень часто детей возят к знахарям, гипнологам. В итоге они попадают к нам уже в состоянии психоза", – добавляет Мади Токанов.

Специалисты уверены: если вовремя не начать лечение и не избавить пациента от наркотической зависимости, то прожить в таком ритме человек сможет не больше двух лет. Ведь каждая следующая доза может стать последней.

А пока общественники, которые озабочены проблемой подростковой наркомании, настаивают на изменении даты вступления дополнений в закон. В противном случае до начала следующего года армия юных наркоманов существенно пополнится.

О том, почему не бывает бывших наркоманов, Zakon.kz писал здесь. Также мы сообщали, как поправки в КоАП усиливают наказание за употребление наркотиков с 2025 года и какое наказание предусмотрено за употребление наркотиков.