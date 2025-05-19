Наркомания по рецепту: история пациента с 20-летней зависимостью
"Аптечная" ломка очень похожа на обычную простуду. Общественница из Актау Диляра Турина заявляет, что сейчас купить эти препараты может любой желающий. Сами же провизоры несут лишь административную ответственность, и то не всегда. Уголовная же им будет грозить только с 2026 года, передает Zakon.kz.
Тропикамид
Самым доступным аптечным лекарством, по словам Туриной, стал "Тропикамид". Капли, которые стоят всего пару тысяч тенге, используют в офтальмологии. Однако наркоманы нашли им другое применение.
"Раньше мы знали только про "Трамадол". Но в последнее время ко мне обращаются родители, чьи дети употребляют "Тропикамид". Я узнала, что его можно свободно заказать по WhatsApp. Когда сделала первый социальный закуп, мне привезли лекарства домой, второй раз тоже. Третий заказ был уже совместно с Управлением по борьбе с наркотиками, но женщина, доставившая его, сбежала. Я все материалы передала в полицию, а оттуда они ушли в фармконтроль", – рассказывает Диляра Турина.
Общественница отметила – аптеки сейчас ничего не боятся, а некоторые свободно и без рецепта продают "Тропикамид" и "Прегабалин" даже подросткам.
"Выясняется, что их сложно привлечь к ответственности, так как все чаще на эти лекарства не клеят этикетки с указанием действующего вещества. В результате прокуратура не дает разрешение открыть проверки. Я везде обращаюсь с требованием спасти нашу молодежь, ведь употребляют уже дети, начиная с восьмого класса, их просто подсаживают на "расслабляющие" капли. После одного приема человек становится зависимым. Необходимо ввести уголовную ответственность для аптек, которые продают эти препараты без рецептов", – говорит общественница.
Эти лекарства в Казахстане подпадают под строгий контроль, поскольку препараты могут вызывать зависимость сродни наркотической. Именно поэтому они внесены в перечень отпускаемых строго по рецепту. Однако ни один из них не является истинным наркотиком. "Тропикамид", к примеру, включен в перечень прекурсоров, или сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.
История наркомана
У жителя Актау Асета (имя изменено. – Прим. ред.) стаж употребления наркотиков – больше 20 лет. По его словам, пробовал все. За это время потерял семью, друзей, работу, от него ушла жена, и его стали бояться собственные дети. Успел даже побывать в местах не столь отдаленных.
"Я остался совершенно один, мне некому было помочь вылезти из этой ямы. И от безвыходности я пришел в наркологию на лечение. Там я встретил человека, который рассказал о реабилитационных центрах, как там помогают тем, кто не может справиться с зависимостью самостоятельно. В реабилитационном центре я провел полгода, это был тяжелый путь. Потом я отучился в этом же центре и теперь помогаю зависимым людям жить трезво. Почему именно реабилитационный центр? Потому что справиться с зависимостью в одиночку трудно, практически невозможно. А когда человек находится в изоляции и под наблюдением специалистов, может с кем-то поговорить и быть услышанным – это другое", – рассказал Асет.
Сейчас отношения с семьей Асет восстановил. Он отметил, что многие аптечные препараты, которые употребляют наркоманы, вызывают тот же самый эффект, как и наркотики.
"Если я встречаю человека под наркотой, сразу понимаю, что именно он капал, глотал, колол. Потому что, как говорят, рыбак рыбака видит издалека. Много среди таких и подростков. Но подходить на улице и объяснять им что-то бессмысленно. Человек в момент употребления вас не услышит. Необходимо, чтобы госорганы контролировали аптеки, потому что за двойную цену там можно купить все что угодно. И это ни для кого не секрет. Так было и 15 лет назад, и сейчас ничего не изменилось. Просто сейчас на это стали больше обращать внимания. Надо закрывать такие аптеки, штрафовать большими суммами и, конечно, работать с самими зависимыми и с их окружением. Только тогда можно решить эту проблему", – считает Асет.
Между тем в уголовном Кодексе РК сегодня не предусмотрено ответственности за оборот прекурсоров. Исключение – лишь их использование при производстве наркотиков с целью сбыта. Уголовное наказание за нарушение правил обращения с наркотическими, психотропными, сильнодействующими веществами, а также с прекурсорами будет ждать работников и владельцев аптек только с 2026 года.
"Изменения в статью 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (незаконный оборот прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ) вводятся в действие только с 1 января 2026 года. Поэтому уголовные дела, возбужденные по ч. 2 ст. 296 УК РК по фактам незаконного обращения с наркотическими средствами, прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения. Вместе с тем на основании обращения Диляры Туриной и поступивших материалов из полиции, где факты совершения административного правонарушения установлены, к административной ответственности в 2025 году привлечены 5 лиц. На них наложен штраф в размере 430 120 тенге. Кроме того, по обращению общественницы о безрецептурном отпуске лекарственных средств в одной из аптек мы планируем провести внеплановую проверку", – сообщили в Департаменте фармакологического контроля Мангистауской области.
Нужно работать на опережение – психиатр
Врачи отмечают, что все чаще на прием приходят совсем молодые наркоманы – им всего по 15-16 лет. Обращаются они в Центр психического здоровья на условиях анонимности, а затем после получения рекомендаций лечатся в частных реабилитационных центрах.
В Актау в наркологическом отделении сейчас проходят лечение 35 пациентов. Всего же отделение рассчитано на 90 коек, из них 50 предусмотрены для пациентов, которых суд отправляет на принудительное лечение, остальные – для пациентов, которые лечатся добровольно. В конце 2024 года здесь открылось отделение медико-социальной реабилитации для людей с наркотической, алкогольной, игровой зависимостями – здесь проходят реабилитацию 16 жителей региона.
"Пока у нас нет ни одного подростка, который бы проходил лечение. Молодые люди только анонимно получают консультации. О том, что подростки употребляют такие препараты, нам известно. Раньше их использовали для усиления эффекта героина, однако в регионе сейчас этого наркотика мало, поэтому наркоманы стали принимать препараты, которые более доступны. Подростков чаще всего подсаживают обманом – умышленно дают им попробовать эти лекарства. Вещества, в них содержащиеся, изменяют сознание – все зависит от дозы. Проблема в том, что эти лекарства не включены в перечень наркотических препаратов. Необходимо работать на опережение, а сейчас, наоборот, мы идем вслед за "наркотической политикой", – говорит Мади Токанов, руководитель областного Центра психического здоровья.
На что обращать внимание родителям
Врачи предупреждают: любое изменение в поведении подростка – агрессия, чрезмерная разговорчивость, гиперактивность, а также такие симптомы, как расширение зрачков и изменение температуры тела, – должны насторожить родителей.
"При обнаружении подозрительных симптомов нужна консультация компетентных специалистов. Очень часто детей возят к знахарям, гипнологам. В итоге они попадают к нам уже в состоянии психоза", – добавляет Мади Токанов.
Специалисты уверены: если вовремя не начать лечение и не избавить пациента от наркотической зависимости, то прожить в таком ритме человек сможет не больше двух лет. Ведь каждая следующая доза может стать последней.
А пока общественники, которые озабочены проблемой подростковой наркомании, настаивают на изменении даты вступления дополнений в закон. В противном случае до начала следующего года армия юных наркоманов существенно пополнится.
О том, почему не бывает бывших наркоманов, Zakon.kz писал здесь. Также мы сообщали, как поправки в КоАП усиливают наказание за употребление наркотиков с 2025 года и какое наказание предусмотрено за употребление наркотиков.