18 марта пройдет заседание Политического совета партии Nur Otan

Будут обсуждаться основные задачи партии.

Елбасы подписал постановление о созыве расширенного заседания политического совета Nur Otan, передает zakon.kz.

Председатель партии Nur Otan, Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan на 2020 год, - отметил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в twitter.

5 февраля состоялась встреча Назарбаева и первого заместителя председателя партии Nur Otan Бауыржана Байбека, на которой Елбасы рассказали о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета.

Председатель партии «Nur Otan», Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве расширенного заседания Политического совета партии 18 марта 2020 года. Будут обсуждаться основные задачи партии @Nur_Otan на 2020 год — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) February 5, 2020

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!