Врачи Нур-Султана озвучили диагноз студента, у которого заподозрили коронавирус
Студенту поставлен диагноз - острый бронхит.
Фото : medprosvita5 февраля 2020, 18:21
Медики поставили диагноз студенту, госпитализированному в больницу Нур-Султана с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.
У него острый бронхит с осложнением.
Студент находится в больнице. Осложнение, острый бронхит. Клинических данных за коронавирусную инфекцию не выявлено. Стоит отметить, что использование средств индивидуальной защиты по озвученному алгоритму обязательно. Просим отнестись с пониманием на действия медицинских работников скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении здравоохранения столицы.
Молодой человек вернулся из Китая 14 января. Информация о том, что у него инфекционное заболевание появилась в соцсетях сегодня, 5 февраля. Его госпитализировали в инфекционную больницу.
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