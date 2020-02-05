Врачи Нур-Султана озвучили диагноз студента, у которого заподозрили коронавирус

Студенту поставлен диагноз - острый бронхит.

Медики поставили диагноз студенту, госпитализированному в больницу Нур-Султана с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz.

У него острый бронхит с осложнением.

Студент находится в больнице. Осложнение, острый бронхит. Клинических данных за коронавирусную инфекцию не выявлено. Стоит отметить, что использование средств индивидуальной защиты по озвученному алгоритму обязательно. Просим отнестись с пониманием на действия медицинских работников скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении здравоохранения столицы.

Молодой человек вернулся из Китая 14 января. Информация о том, что у него инфекционное заболевание появилась в соцсетях сегодня, 5 февраля. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!