Опубликовано видео с изолированного лайнера в Японии

Пассажиры не выходят из кают.

С 3 февраля у берегов Японии стоит круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 2666 пассажиров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Среди них 24 гражданина Российской Федерации. Все пассажиры проведут на борту лайнера следующие 2 недели из-за карантина, который был введен из-за того, что среди пассажиров были заболевшие коронавирусом.

Вирус был обнаружен у 20 человек. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин у берегов Йокогамы.

По последним данным, общее число людей на корабле, инфицированных вирусом, вызывающим пневмонию, составляет 20 человек, - говорится в сообщении Японского министерства здравоохранения.

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