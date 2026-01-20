#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
507.05
594.82
6.51
Мир

Отпуск с сюрпризом: вода залила каюты туристов на лайнере у берегов Бразилии

каюты круизного лайнера затопило у берегов Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 21:46 Фото: pixabay
Недалеко от побережья восточной части Бразилии пассажиры лайнера MSC Cruises проснулись в затопленных каютах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, на корабле объявили тревогу в 7:30. Отмечается, что основная часть туристов спала, многие испугались, что судно тонет. Пассажиры в спешке стали собирать вещи и выбегать в коридоры, некоторые из них даже не успели надеть обувь.

Согласно данным издания, компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода.

"Она была быстро устранена нашими техническими службами, несколько кают были тщательно обработаны после попадания воды", – заявили в MSC Cruises.

Известно, что пострадавшим предоставили разные виды компенсаций на выбор: повышение класса, полный возврат средств за круиз и бортовой кредит на сумму до 150 долларов (около 76 тыс. тенге).

Ранее был опубликован рейтинг лучших городов для путешествий в одиночку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Массовое отключение оставило часть Бразилии без электричества
01:28, 16 августа 2023
Массовое отключение оставило часть Бразилии без электричества
Круиз по океану с сюрпризом: пассажиров на лайнере покусали клопы
22:16, 07 ноября 2025
Круиз по океану с сюрпризом: пассажиров на лайнере покусали клопы
Сотни мертвых морских черепах находят на берегах Индии
03:45, 18 января 2025
Сотни мертвых морских черепах находят на берегах Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: