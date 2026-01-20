Отпуск с сюрпризом: вода залила каюты туристов на лайнере у берегов Бразилии
Фото: pixabay
Недалеко от побережья восточной части Бразилии пассажиры лайнера MSC Cruises проснулись в затопленных каютах, сообщает Zakon.kz.
Как пишет People, на корабле объявили тревогу в 7:30. Отмечается, что основная часть туристов спала, многие испугались, что судно тонет. Пассажиры в спешке стали собирать вещи и выбегать в коридоры, некоторые из них даже не успели надеть обувь.
Согласно данным издания, компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода.
"Она была быстро устранена нашими техническими службами, несколько кают были тщательно обработаны после попадания воды", – заявили в MSC Cruises.
Известно, что пострадавшим предоставили разные виды компенсаций на выбор: повышение класса, полный возврат средств за круиз и бортовой кредит на сумму до 150 долларов (около 76 тыс. тенге).
