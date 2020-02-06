Импичмент провалился: Трамп не будет осужден и отстранен от власти

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.

Импичмент Трампа

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.

Сам президент США заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент.

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